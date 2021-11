Côte d’Ivoire: Reprise du dialogue politique dans le mois de décembre

A l'occasion de la conférence de presse sur l'action gouvernementale, le lundi 08 novembre 2021 à Abidjan, le Premier Ministre Patrick Achi a annoncé la reprise du dialogue politique dès décembre prochain.

Dialogue politique et cohésion sociale : le Premier Ministre Patrick Achi se félicite des avancées enregistrées

« Grâce aux initiatives prises par le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis la rencontre avec le Président Bédié jusqu’à celle qui s’est déroulée le 27 juillet dernier avec le Président Gbagbo, dans un climat de solennité et de fraternité, la démocratie ivoirienne avance dans la paix, la tolérance et le dialogue », a affirmé le Chef du gouvernement. Selon le Chef du gouvernement, ces avancées notables sont le fruit des actions et du leadership du Président de la République, Alassane Ouattara.

A l'en croire, c'est grâce au renforcement de la paix et de la cohésion sociale mené par le Président Alassane Ouattara que les dernières élections législatives se sont déroulées, de façon ouverte et transparente, avec la participation de tous les partis politiques, pour la première fois depuis deux décennies. Renforçant ainsi le processus de cohésion nationale. « Le dialogue politique ne s'est jamais arrêté. Le Président de la République Alassane Ouattara a la main tendue et reste ouvert aux autres acteurs politiques du pays », a soutenu Patrick Achi. Le Premier Ministre a, par ailleurs, annoncé la reprise du dialogue politique dès décembre prochain.

Patrick Achi dresse les grandes perspectives de l’action gouvernementale

Le Chef du gouvernement a évoqué l’accélération des chantiers d’infrastructures stratégiques pour la croissance de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de l’extension de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l’extension et l’achèvement des terminaux à conteneurs et industriels du port de San Pedro, le suivi des infrastructures de la Can 2023 et la poursuite de la réalisation du Métro d’Abidjan. Le Premier Ministre a souligné que le gouvernement va amplifier les chantiers de transformation de l’économie ivoirienne avec le lancement du programme des « champions nationaux », « clé pour renforcer le secteur industriel et accroître sa compétitivité ».

« Nous prendrons également une start-up Act pour favoriser l’éclosion d’acteurs numériques majeurs en Côte d’Ivoire », a dit Patrick Achi. Le Chef du gouvernement a également informé de la mise en œuvre d’un Programme social du gouvernement 2 (Psgouv2), dès janvier 2022, qui permettra de lutter contre la fragilité dans les zones Nord frontalières, renforcer l’éducation et la formation, améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural, faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et favoriser la couverture sociale des populations précaires. Le Premier Ministre a assuré que le gouvernement continuera de mener des réformes structurelles dont la finalité est de moderniser la Côte d’Ivoire.

Il a indiqué poursuivre l’action de redressement moral mené par le Président de la République Alassane Ouattara. Concernant le volet de la cohésion nationale, le Chef du gouvernement a annoncé la reprise du dialogue politique avec l’opposition dès décembre 2021. En vue d’accélérer le développement du secteur privé, le Premier Ministre a révélé la fin de la réforme fiscale pour le premier semestre 2022. Face aux nombreuses craintes relatives à l'acquisition de logements sociaux, le Chef du gouvernement a affirmé que tous les requérants qui remplissent les conditions bénéficieront des logements sociaux.

Source : CICG