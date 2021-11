Badro Escobar, ex-ami de feu Dj Arafat, échappe à la mort en mer

Dans une vidéo postée sur la page Facebook de l'artiste Coupé-décalé, Doliziana Debordo, l'on aperçoit des jeunes gens dans une opération de sauvetage, en pleine mer. Et la victime n'est autre que Badro Escobar, un fidèle compagnon de feu Dj Arafat, affectueusement appelé "le blanc de la Chine".

Badro Escobar a failli mourir noyé

Tout en affirmant que Dieu a sauvé la vie de Badro, Doliziana Debordo a expliqué assez brièvement ce qu'il s'est passé. Il a fait savoir que Badro, parti pêcher en mer il y a quelques jours, a connu une mésaventure qui a failli lui coûter la vie.

''Quand Dieu est avec toi il n’y a rien contre toi. Parti en mer pour la pêche, ton bateau s’est renversé et s’est cassé, vu qu’il pleuvait et que tu as pour habitude de faire une journée en mer, personne ne savait ce que tu traversais. Etant accroché à un morceau de bois dans la mer durant 3 jours et 3 nuits, tu es rentré saint et sauf à cause du bien que tu fais. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. C’était pas ton heure car Dieu a un plan pour toi. Nous rendons gloire à Dieu de t’avoir sauvé la vie et aussi merci à toute ton équipe, tes employés, des enfants que tu as sortis de la rue. Ce sont ceux là qui sont aller te chercher. Dieu est fidèle. Force à toi Badro Escobar et bon retour parmi nous. Tu es un garçon. Dieu te bénisse'', a écrit Doliziana Debordo.

Cette information a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes dont la plupart estiment qu'il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces afin de faire le buzz.

''Est-ce que vous connaissez l'eau même... Perdre connaissance dans l'eau sans pouvoir se noyer et 3 jours après, tu as un ventre plat comme ça ? Genre tu n'as pas bu l'eau ? Respect. Genre c'est toi Jonas de la Bible ?'', a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ''On dirait que buzz là, il y a l'argent dedans hein, comment on peut mentir comme ça''?, s'est-il interrogé.