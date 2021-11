Armée ivoirienne : Coups de feu et explosions en mer, mercredi (CEMA)

Face à la montée du terrorisme et de l'insécurité transfrontalière, l'armée ivoirienne se prépare. Un exercice militaire est d'ailleurs prévu, mercredi, sur le front lagunaire et en mer territoriale. Le CEMA prévient donc qu'il y aura des coups de feu et des détonations au cours de cet exercice.

Exercices militaires de l'armée ivoirienne, ce mercredi

Au dernier Conseil national de sécurité (CNS) tenu le 4 novembre 2021, le général de Corps d’armée Lassina Doumbia informait le Conseil de l’organisation prochaine d’une manoeuvre militaire conjointe qui réunira plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d’Ivoire.

Il s’agit pour ces armées ouest-africaines de se préparer au démantèlement des réseaux de Groupes armés terroristes (GAT) et Groupes criminels organisés (GCO) opérant dans les zones frontalières communes aux pays participants. Une réunion des Chefs d’État-Major de la CEDEAO est par ailleurs prévue du 17 au 19 novembre prochain.

C’est dans cette dynamique que le patron de l’armée ivoirienne annonce « un exercice militaire en mer territoriale et sur le plan d’eau lagunaire compris entre le quai fruitier du Plateau, la zone portuaire et la base navale de Locodjro », dans la matinée du mercredi 10 novembre 2021.

Le CEMA ivoirien prévient par ailleurs les populations de ce que pendant le déroulement de cet exercice, « des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des embarcations de la Marine nationale et des aéronefs de l’armée de l’air patrouilleront dans la zone ».

La tenue de ces exercices militaires n’entravera cependant nullement sur les activités des populations abidjanaises, ainsi que celles des localités environnantes. Un « plan de navigation spécifique » est toutefois établi à cet effet.