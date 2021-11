Union des cadres du Nord : Benjamin Tehe (LIDER) démonte Kafana

Benjamin Tehe, cadre de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) est farouchement opposé au projet de création de l'Union des cadres et élus du Grand Nord, prôné par Gilbert Kafana Koné. Dans une interview accordée à son service de communication, l'opposant ivoirien basé en Allemagne a démonté le maire de la commune de Yopougon.

Benjamin Tehe opposé au projet de l'Union des cadres du Nord

Farouchement opposé à l'Union des cadres et élus du Grand Nord, Benjamin Tehe n'est pas passé par quatre chemins pour remonter les bretelles à Gilbert Kafana Koné, le président du comité de pilotage du projet. Il a clairement expliqué qu'à LIDER, « la vision de la gestion des hommes et du pays telle que pratiquée par Ouattara et tous les membres de la secte RDR-RHDP est totalement différente". Le délégué régional à l'implantation Allemagne-Autriche soutient que "ce que le gouvernement issu du 3e mandat illégitime et illégal de Ouattara nous donne de voir, est le signe d’un échec du slogan populiste et dictatorial "vivre ensemble".

Pour Benjamin Tehe, l'échec du régime des houphouëtistes de réconcilier les Ivoiriens, de les rapprocher, de les unir et les fédérer "transparait dans ces nominations sectaires" et "ces regroupements ethniques" et "ces réformes fantaisistes" à la tête des institutions ivoiriennes. " Tout parti politique qui se voudrait sérieux devrait attacher une grande importance aux notions de Nation et de République pour lesquelles LIDER continue de se battre. Il faudrait y ajouter la notion de justice, car l’histoire politique récente nous interpelle sur ce point qui vraisemblablement devient nécessaire et crucial pour restaurer les fondements brisés de notre pays", a ajouté le cadre de LIDER.

Il est convaincu que cela éviterait à la Côte d'Ivoire "de créer des clivages, des frictions, des séparations qui déboucheraient sur la ségrégation interne comme c'est le cas avec le triste programme politique du RDR " le rattrapage ethnique". "Comme Ouattara est un spécialiste dans l’art de la manipulation politique et le père de la victimisation perpétuelle, il tirera profit sans aucun doute de cette situation dont son représentant Kafana Koné est le directeur de campagne parfait. Il faut éviter que le septentrion soit l'otage de Ouattara. La souffrance des Ivoiriens à travers la rébellion venue du Nord et la gestation des poches terroristes devrait prendre fin", a-t-il enfoncé.