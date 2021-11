Agboville: Nassénéba Touré ouvre un centre pour la prise en charge des enfants

L'ouverture officielle du centre de transit et d'orientation pour enfants d' Agboville, s'est faite le samedi 6 novembre 2021. En présence de madame la ministre de la femme de la famille et de l'enfant Nassénéba Touré, du ministre Adama Bictogo, du ministre Dimba Pierre et bien d'autres autorités administratives, politiques et coutumières.

Un centre de transit et d'orientation pour enfants ouvert à Agboville

"Nous voici réunis à nouveau pour la cause des enfants de la rue. Votre présence montre à suffisance que la question des droits des enfants fait partie intégrante de vos préoccupations". C'est par ces mots pleins de sens que madame la ministre de la femme de la famille et de l'enfant, Nassénéba Touré, a débuté son adresse. Et de poursuivre: " la structure que nous inaugurons ce jour, fruit de la collaboration de mon ministère avec le Lions Club Côte d'Ivoire, a pour objet d'accueillir en hébergement temporaire les enfants et adolescents en situation de rue".

Selon elle, ce centre permettra au gouvernement d'apporter une réponse durable à l'accompagnement psychosocial et psycho-éducatif aux pensionnaires qui verront leur protection socio-sanitaire se renforcer. Elle a fait savoir qu'en plus de leur réinsertion dans leurs familles respectives, ce centre va les initier au métier de leur choix. "Autant dire que c'est un cadre idéal pour l'éducation et la formation des enfants en rupture sociale", a-t-elle renchéri. Pour terminer, elle a demandé aux pensionnaires de saisir cette opportunité pour sortir définitivement de la rue, retrouver leurs familles et reprendre le cours normal de leur vie.

La représentante du Gouverneur Elisabeth Attobra, la Pass Gouverneur Mme Christiane Duncan, a expliqué que le Lions club a pour ambition de sortir les enfants de la rue en leur proposant une prise en charge en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle. "C'est ce qui explique notre soutien à l'initiative du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables (Ppav) du ministère de la femme de la famille et de l'enfant, qui a entrepris de mettre en place un centre de transit, nécessaire à la prise en charge immédiate des enfants et adolescents en détresse", s'est-elle défendu.

60 millions de Francs CFA ont été mobilisés par la fondation Lions club pour réhabiliter plusieurs bâtiments et permettre à des dizaines d'enfants de devenir des acteurs du développement de notre pays. Le centre de Transit pour enfants d'Agboville est un établissement d'accueil et d'hébergement à caractère social et éducatif placé sous l'autorité administrative du directeur régional du Ministère. Il dispose d'un comité de supervision qui fait le suivi, l'évaluation et le contrôle des activités et d'un service qui est l'organe opérationnel du centre.

Parrain de la cérémonie, le ministre de la santé M. Pierre Ngou Dimba a annoncé l'approvisionnement du centre en médicaments de première nécessité et la construction de sa clôture. Quant au vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre Adama Bictogo, il, a séance tenante, remis un chèque de 5 millions pour couvrir les besoins du centre. La cérémonie a connu les prestations de sketch et poésies jouées par les enfants pensionnaires du centre. C'est par une visite des locaux du centre que la cérémonie a pris fin. Avant cela, il y a eu la remise des clés du centre et du mini car par le Lions club.