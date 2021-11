Mercato:Le PSG, destination probable de Karim Benzema l’été prochain

Karim Benzema, la grande tentation du PSG! L’avenir de l’attaquant français du Real Madrid pourrait s’écrire loin du club merengue.

Paris Saint-Germain, probable destination de Karim Benzema l’été prochain

Engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2023, Benzema est déjà sous pression à quelques mois du début du prochain mercato. Un dossier évoqué par El Nacional lundi soir en citant un intérêt du Paris Saint-Germain.

Avec 14 buts et 8 passes décisives depuis le début de saison, l’attaquant du Real Madrid est d’ailleurs le joueur le plus décisif du continent. Des prestations dans la lignée de celles livrées la saison dernière qui lui valent d’émarger parmi les principaux prétendants au Ballon d’or 2021.

Ces performances majuscules attisent également inévitablement les convoitises. A en croire la presse anglaise, l’ancien Lyonnais compte ainsi parmi les joueurs que rêvent d’attirer les nouveaux propriétaires de Newcastle.

Mais selon El Nacional, les Magpies doivent se faire une raison. Car malgré le probable pont d’or auquel il pourrait prétendre en rejoignant le nord de l’Angleterre, Karim Benzema n’est nullement intéressé par le projet porté par les Saoudiens.

« Si ce n’était que Benzema et le Real Madrid, ils ne se sépareraient jamais. Pourtant, le troisième en lice dans cette affaire est le milliardaire Paris Saint-Germain, et quand le PSG est le club qui rentre dans l’équation, tout est possible.

Bin Salman et le nouvel homme riche d’Europe ont demandé à Benzema de lancer le projet de Newcastle, le 9 de Madrid a ignoré et ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ du Real Madrid vers l’Angleterre.

Là où les doutes surgissent pour Benzema, c’est lorsqu’Al-Khelaïfi s’intéresse à lui. L’actuel meilleur buteur du championnat ne veut pas fermer les portes si c’est le PSG le prétendant. Les intentions du géant français sont de lui offrir un dernier gros contrat lorsque le sien avec le Real Madrid prendra fin en 2023.

Benzema est l’icône du Madrid d’aujourd’hui et il est contrarié par l’intérêt de Florentino Pérez pour Erling Haaland. Il veut être la tête d’affiche et une hypothétique arrivée du Norvégien signifierait que les projecteurs seraient braqués sur Haaland à sa place. Il pourrait envisager de ne pas renouveler son contrat et de partir sans frais à Paris au même titre que l’a fait son ancien coéquipier Sergio Ramos. »

Des affirmations face dont on doute forcément, puisque ce média n’est pas particulièrement fiable. On note d’ailleurs que le journal commence par « expliquer » que c’est surtout l’argent du PSG qui pourrait faire que Benzema quitte le Real Madrid. Sauf qu’il est question à la fin d’une envie de départ, causée par le possible recrutement d’Erling Haaland. Ce n’est donc pas seulement l’argent parisien qui joue. Même si le PSG peut en effet avoir des arguments pour intéresser les plus grands joueurs.