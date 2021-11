Tidjane Thiam : Retour en Côte d'Ivoire pour un «rôle politique majeur»

Tidjane Thiam est en passe de rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année. Le petit fils d'Houphouët-Boigny retourne dans son pays pour y jouer « un rôle politique majeur », apprend-on de ses proches.

Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire en décembre 2021

Tidjane Thiam est très en vue dans la finance internationale. L'ancien patron du Crédit Suisse ne cesse en effet de susciter l'admiration à l'échelle planétaire. C'est à juste titre qu'à la suite de sa démission de la banque helvétique, le cadet des Thiam a été recruté par le géant mondial de luxe Kering pour intégrer son Conseil d'Administration.

Membre de la délégation d'Emmanuel Macron lors d'une visite au Rwanda, l'ancien ministre ivoirien de la Planification s'est vu remettre les clés du Centre financier international de Kigali par le Président Paul Kagamé à la suite de sa nomination en qualité de Président de Rwanda Financial Limited (RFL).

En France, il s'en est fallu de peu de Tidjane Thiam soit nommé ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance économique par le président Emmanuel Macron. En Côte d'Ivoire, après avoir longtemps entretenu l'ambiguïté sur son entrée dans l'arène politique lors de la présidentielle 2020, le financier va finalement jeter l'éponge en annonçant son soutien à Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

Cette fois-ci apparaît assurément comme la bonne, car le ministre Thiam est annoncé en Côte d'Ivoire en décembre 2021. Et ce, pour y jouer un « rôle politique majeur », indiquent des sources qui lui sont proches. De quel rôle s'agit-il ? Difficile pour l'instant de le déterminer avec exactitude. Mais son plan de travail et sa stratégie sont prêts, apprend-on.

Quoi qu'il en soit, ses soutiens de la région du Bélier, du District de Yamoussoukro, de cadres et élus du PDCI-RDA, des membres de la société civile et sa famille biologique s'organisent d'ores et déjà pour faire du séjour de ce technocrate une véritable réussite.

À noter que Tidjane Thiam devrait séjourner à sa résidence de la Riviera Golf.