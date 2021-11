Magic System : Pour ses concerts, Asalfo met la République à ses pieds

Magic System est déterminé à faire de ses deux prochains concerts une véritable réussite. Asalfo et ses compagnons se sont pour ce faire lancé à l'assaut de hautes autorités ivoiriennes pour leur adresser une invitation.

Asalfo invite Achi, Dominique Ouattara et des ministres au concert de Magic System

« Envolée Zougloutique », tel est le titre du nouvel opus du groupe Magic System. Après la sortie de cet album, Asalfo, Goudé, Tino et Manadja ont décidé de lancer une tournée dénommée « Envolée Zougloutique Tour ». Il s'agira en effet pour les quatre garçons d'Anoumabo d'organiser des concerts aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'internationale.

Quatre années après leur dernier concert à Abidjan, les Gaous magiciens reviennent avec deux concerts, le 12 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire et le 15 novembre 2021 au Palais de la Culture d'Abidjan. Gaou Productions, organisatrice de ces concerts, entendent se donner les moyens pour faire la fête avec les hautes personnalités du pouvoir ivoirien.

Le groupe Magic System est passé voir tour à tour le Premier ministre Patrick Achi, la Première Dame Dominique Ouattara, la ministre de la Culture, Harlette Badou N'Guessan, pour ne citer que ces personnalités, afin de leur adresser une invitation.

« Monsieur le Premier Ministre ACHI Patrick sera de la partie avec nous les 12 et 15 novembre 2021. Il a reçu ses cartes d’invitation cet après-midi pour le concert de l'envolée »; « En prélude à nos 2 concerts de ce week-end, nous sommes passés présenter nos civilités à Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire et marraine du groupe. Merci à elle pour son soutien permanent et sa présence à nos côtés en tous lieux et en toutes circonstances »;

« Nous avons rencontré Mme la ministre Harlette Badou N'GUESSAN pour lui présenter la tenue de nos concerts des 12 et 15 novembre prochains et profiter de l'occasion pour l'inviter », peut-on lire sur le compte Twitter de Traoré Salif dit Asalfo.

Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a pour sa part répondu favorablement à l'invitation à lui adressée par les leaders du Zouglou. « Merci cher Asalfo pour cette invitation, et merci pour tout ce que tu fais pour le rayonnement de la musique ivoirienne et le rayonnement de la Côte d’Ivoire ! » a tweeté le successeur d'Hamed Bakayoko, avant d'ajouter : « À vendredi ! »