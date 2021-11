Débarqué de la tête du FER : Lanciné Diaby vante ses performances

Lanciné Diaby n'est plus à la tête du FER (Fonds d'entretien routier). Il a été débarqué le jeudi 11 novembre 2021 à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration.

Fonds d'entretien routier : Lanciné Diaby limogé de la direction générale

À la tête du FER (Fonds d'entretien routier), Lanciné Diaby a été limogé de ses fonctions le jeudi 11 novembre 2021 après une session extraordinaire du conseil d'administration. L'information a été confirmée par l'intéressé lui-même à travers un communiqué. Il a tenu à saluer le travail accompli grâce à l'appui inestimable des autorités ivoiriennes, avec à leur tête Alassane Ouattara.

Dans sa note, Lanciné Diaby vante ses "performances exceptionnelles" en tant que directeur général du FER. L'ancien patron du Fonds d'entretien routier fait allusion notamment à la mise en service des péages de Thomasset et Moapé en décembre 2019 ; à l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 en novembre 2019 ; au remboursement intégral et à bonne date du prêt de 130 milliards de francs CFA contracté en août 2014 ; à l’obtention du 2e prix d’Excellence de la performance économique et financière des entreprises non commerciales en novembre 2019 ; à la mise en service d’une station de pesage fixe à Abengourou pour protéger les chaussées contre les véhicules poids lourds surchargés juin 2019, mais aussi à son éligibilité en mai 2019 au Programme Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC- USA) en vue de la réfection de 32 kilomètres de routes critiques à Abidjan, la construction d’aires stratégiques de stationnement et la mise en place d’un master en gestion des infrastructures routières et l’obtention de la note A1 décernée par Bloomfield Investment en août 2019 sur les marchés financiers.

Tout en saluant la mémoire de son mentor, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le maire de Samatiguila a laissé entendre qu'avec son départ du FER, c'est une nouvelle page qui se tourne pour ouvrir "le champ à de nombreuses perspectives selon le plan de Dieu".

"Je me tiens donc à l'entière disposition de la République pour lui rendre tout ce qu'elle a pu me permettre d'acquérir en matière de formation, d'expériences et de compétences. Et cela se traduira dans un premier temps par la reprise de mes activités parlementaires et la poursuite de mon action municipale, pour renforcer mes engagements en faveur des populations de la Circonscription 124 en général et de Samatiguila en particulier", a poursuivi l'ingénieur expert en travaux publics. Laciné Diaby est remplacé à son poste par Annick Tohe Lasmel, anciennement directrice qualité.