Attaque terroriste au Togo : Les autorités ouvrent une enquête

Une attaque terroriste a été signalée au Togo dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021. Les autorités du pays ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.

Togo : Aucune perte en vies humaines après l'attaque terroriste

C'est la première fois que le Togo est la cible d'attaque terroriste. Le pays de Faure Gnassingbe a été frappé dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021. Le général Damehame Yark, ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le bilan fait d'état d'aucune perte en vies humaines.

"Un de nos postes a été attaqué dans le Kpendjal par des bandits à la frontière avec le Burkina Faso. Nous n'avons pas de bilan pour le moment. Mais nous avons vu des traces de sang dans le repli de ces bandits-là", a-t-il signalé.

Par ailleurs, il précise que les forces de défense togolaises ont apporté une prompte réaction devant l'assaut des terroristes. Des informations font savoir que les assaillants sont venus de la zone frontalière avec le Burkina Faso.

"Un renfort est envoyé dans la région. Nous avons renforcé les contrôles et les éléments sont sur le qui-vive. Nous n'allons pas nous laisser faire", a prévenu le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale. Le sécurocrate du Togo a également regretté qu'il n'y ait pas plus de répondant du côté de la frontière avec le Burkina Faso. "Le terrain est vide", a fait remarquer le général Damehame Yark.

Par ailleurs, les autorités togolaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête visant à démasquer les commanditaires de cette attaque terroriste.