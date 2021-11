People: Makosso traite Emmanuelle Keita de prostituée de luxe

Le torchon brûle entre le pasteur Makosso Camille et la blogueuse Emmanuelle Keita. Ce qui se passe.

Rififi entre Emmanuelle Keita et le pasteur Makosso

Lors du numéro de l'émission Showbuzz, diffusé sur la chaîne NCI, le 9 novembre dernier, la blogueuse ivoirienne Emmanuelle Kéita a été contactée par l’équipe de Mulukuku DJ pour un petit entretien au cours duquel elle s'est prononcée sur le métier d'influenceur en Côte d'Ivoire. La promotrice du Sugar Daddy a fait savoir qu'il ne faut pas confondre présence sur le web et métier d'influenceur. La belle et très séduisante Emmanuelle Keita qui se considère comme une influenceuse, a cité Edith Brou, Sery Dorcas, Emma Lohoues, Isabelle Bekey et Yvidero. Elle a également cité Apoutchou National qui, selon elle, représente ‘’ la voix des sans voix même s’il se perd souvent un peu’’.

S’agissant du général Makosso, l'ex-compagne du footballeur Kafumba Coulibaly a donné une réponse surprenante: ‘’Je ne sais pas qui c’est. Je ne sais pas qui c’est ce monsieur’’, dira-t-elle. Pourtant, en mars dernier, dans le clash qui l'opposait à sa sœur Lolo Beauté, Makosso Camille s’était prononcé et avait même présenté ses excuses à la fiancée de Peter 007. " Pendant que je dors, il paraît que certaines personnes ne me connaissent pas. Si je réponds à ça, les femmes diront que Makosso ne respecte pas les femmes. Vous savez que ma bouche n'est pas convertie. Si je réponds à ça, il y a des gens qui vont faire 40 directs...mais comme je respecte les femmes, je ne vais pas répondre (...) Les pr^sti...^ de luxe, je ne suis pas sur leur liste, donc c'est normal qu'on ne me connaissent pas. Frère, même le fou au quartier sait qui est makosso, seules les pr^sti...^ de luxe n'ont pas mon identité dans leurs fichiers. C'est quand nous on dit on ne te connaît pas que ça fait mal. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé mal, j'ai seulement dit la raison pour laquelle on ne me connaît pas sur des listes'', a-t-il répliqué.