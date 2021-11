Congrès du FPI: Affi veut faire le plein du palais des sports de Treichville

Dans un message adressé aux militants du Front populaire ivoirien (FPI), Issiaka Sangaré, président du congrès extraordinaire du parti, prévu le samedi 13 novembre 2021, a livré les enjeux de ce conclave. Pour le secrétaire général du FPI, ce congrès extraordinaire marque le début d'une ère nouvelle après plus de 30 ans d'existence. Au nom de Pascal Affi N'guessan, le président du parti, il a appelé à une mobilisation massive des militants et sympathisants. Ci-dessous, l'intégralité du message du président du 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien.

Issiaka Sangaré (SG du FPI): "L'un des objectifs de ce Congrès est d'accroître notre capacité opérationnelle"

Nos dernières victoires fondées sur notre attachement à l'idéal du parti, ont davantage renfermi notre foi en des lendemains porteurs d'espérance et galvanisé notre détermination à défendre les principes et valeurs pour la promotion d'une Côte d'Ivoire, unie, démocratique et prospère. Cet engagement pour la renaissance de notre pays en appelle à plus de disponibilité de notre part. Ce Congrès Extraordinaire marque forcément le début d'une ère nouvelle après plus de 30 ans d'existence, en fait une génération ! Quelle heureuse coïncidence. Comme si les signes du temps susuraient à notre intelligence, l'amorce de changements à entreprendre. En une génération, le parti a enregistré l'adhésion de beaucoup de jeunes et de femmes, heureux de participer à cette entreprise commune assise sur le bénévolat et l'initiative.

Notre parti s'est doté, ces dernières années, d'outils pour relever les défis d'une gouvernance moderne. L'un des objectifs de ce Congrès est d'accroître notre capacité opérationnelle en améliorant le processus de communication interne entre les structures du parti pour renforcer notre assise sur le terrain, développer une communication dynamique qui offre davantage de visibilité à nos actions en mettant en-avant le digital.

Il est bien entendu que les changements à venir nécessitent de notre part, une adaptation certaine qui nous invite à être plus proactifs, à consacrer plus de temps à la promotion des activités du parti au quotidien. Le Président du parti vous invite à répondre massivement par une déferlante humaine à l'appel du 6ᵉ Congrès Extraordinaire du FPI, notre parti. Que nul ne vous conte cet événement dans l'articulation des temps forts de l'histoire du parti. Souscrivez à une action en participant à l'action ! Bon voyage et excellent séjour à tous ceux qui rejoignent le palais des sports de Treichville, le samedi 13 novembre, par voie terrestre ou aérienne.

N'oubliez pas vos masques.

À très bientôt

Le Secrétaire Général - Porte-parole

Président du Congrè