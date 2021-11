DGI : La réintégration de Katinan livre ses secrets, les francs maçons cités

Que d'encre et de salive qui ont coulé à la suite de la réintégration de Justin Katinan Koné à la Direction générale des impôts ! En dépit des explications du porte-parole de Laurent Gbagbo indiquant qu'il n'a négocié avec personne, Jeune Afrique vient de révéler que la grande loge des francs maçons, dont il est un membre, y est pour quelque chose.

Réintégration de Katinan, ses réseaux francs maçons ont plaidé pour lui

« Monsieur Katinan Koné Justin (Mle 221 756 E), Administrateur des Services Financiers, précédemment en situation d’exil, rappelé à l’activité et maintenu à la disposition du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, est réintégré aux effectifs de la Direction Générale des Impôts », ainsi en a décidé le Directeur général Ouattara Sié Abou.

Cette décision a aussitôt suscité de nombreuses polémiques, aussi bien sur les réseaux sociaux que par presse interposée. Fustigé de toutes parts, le porte-parole du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) a réagi, alors qu'il se trouvait au pays des hommes intègres. « Je n'ai négocié avec personne pour être réintégré chers amis. J'ai suivi la procédure normale », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter qu'il a été dégradé et qu'on lui a donné un grade plus petit que celui des étudiants qu'il a enseigné à l'École nationale d'Administration (ENA).

Brandissant la décision de sa réintégration, l'ancien ministre du Budget du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo a expliqué la démarche qu'il a suivie : « J'ai fait la demande le 21 février 2021. Il s'agit d'une régularisation de la situation administrative et non d'une réintégration. Je suis allé porte par porte pour suivre la procédure. Au lieu de m'insulter, il faut me demander comment j'ai fait. »

Jeune Afrique indique cependant que la reprise de fonction de l'ancien exilé pro-Gbagbo n'a pas été aussi linéaire comme il tend à le faire croire. Selon le confrère, le natif d'Arikokaha « s'est appuyé sur ses réseaux (francs maçons) pour reprendre du service à la Direction générale du Fisc ».

Voilà une information qui vient relancer le débat dans cette affaire de réintégration de Katinan à la DGI.