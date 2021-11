Reprise du dialogue politique: Le plaidoyer du GPATE au gouvernement

En Côte d'Ivoire, le Groupe de plaidoyer et d’Actions pour une Transparence électorale (GPATE) a réagi relativement à l'annonce, le 8 novembre dernier par le Premier ministre Achi Patrick, de la reprise prochaine du dialogue politique. Dans la déclaration signée de son président, Abraham Denis YAUROBAT, l'organisation membre de la société civile ivoirienne, souhaite que ce dialogue politique annoncé soit le plus ouvert et le plus inclusif possible et qu’il aborde courageusement la problématique essentielle de la paix et la stabilité du pays.

Reprise du dialogue politique : Le GPATE appelle à une "réforme profonde" de la CEI

Le Groupe de plaidoyer et d’Actions pour une Transparence électorale (GPATE) se réjouit de cette annonce qui vient comme la réponse à une profonde aspiration des Ivoiriens, dont la grande majorité ont souffert et continuent de souffrir des violences liées aux élections et de la fracture sociale profonde que ces crises ont généré depuis plus de trois décennies. Ces crises, faut-il le rappeler naissent toujours de l’environnement hostile et des conditions d’organisation des élections avec un organe électoral contesté, car suspecté d’être à la solde d’un camp.

Aussi, le GPATE voudrait formuler le vœu que ce dialogue politique annoncé soit le plus ouvert et le plus inclusif possible et qu’il aborde courageusement cette problématique essentielle pour la paix et la stabilité du pays, à savoir la réforme profonde de la commission électorale indépendante pour lui donner les moyens de conduire le processus électoral de façon libre et transparente aux résultats acceptés par tous.

Le GPATE souhaite également que toutes les autres questions vitales telles que la réconciliation nationale, l’indemnisation des victimes de guerre, la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011 et de toutes les autres crises politiques et le retour de tous les exilés politiques trouveront des résolutions définitives.

Le GPATE rappelle que ces questions importantes étaient déjà inscrites à l’ordre du jour au dernier dialogue politique, mais n’avaient pu être traitées en raison des impératifs liés au respect du calendrier de l’organisation des élections législatives de mars 2021. Pour le GPATE, la paix en Côte d’Ivoire ne peut être durablement garantie que par la volonté de ses fils et filles de se retrouver constamment et sans complexe autour d’une table de dialogue.

Pour le GPATE, le Président

Abraham Denis YAUROBAT