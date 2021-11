France : A l’Élysée, Macron et Ouattara affichent une parfaite complicité

Alassane Ouattara s'est envolé pour la France, le 10 novembre dernier, avec un agenda bien fourni. Le chef d'Etat ivoirien a d'entrée été reçu à l'Élysée pour un dîner avec le Président Emmanuel Macron.

Macron, Ouattara et leurs épouses à un dîner au palais de l'Élysée

Alassane Ouattara n'est certes pas le premier chef d'État africain que rencontre Emmanuel Macron, dès son élection à la Présidence française, mais il est le premier à être reçu au palais de l'Élysée. Et pourtant, le président français avait un agenda très chargé, ce dimanche 11 juin 2017, qui était jour des élections législatives dans l'Hexagone.

Après avoir rempli son devoir civique au Touquet dans le nord de la France, le Président Macron est aussitôt rentré sur Paris pour recevoir son hôte. « C'est une marque de considération importante », avait avoué un diplomate.

Ces bonnes relations se sont par ailleurs poursuivies entre les deux hommes d'État, renforçant davantage l'axe Paris - Abidjan, avec une coopération accrue, dont la plus en vue est le projet de construction du Métro d'Abidjan.

Récemment rentré de la France où il a eu un dîner de travail avec le locataire de l'Élysée, le Président Ouattara s'est à nouveau envolé, le 10 novembre, à Paris pour deux importantes rencontres. Il s'agit notamment de « la 4e édition du Forum de Paris sur la Paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021 » et « la célébration du 75e anniversaire de l’UNESCO », le 12 novembre 2021.

Le chef d'État ivoirien aura, lors de son séjour hexagonal, des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses autres personnalités. Mais en attendant, un « Dîner à l'Élysée en marge du Forum de Paris sur la Paix » a été servi en l'honneur des Présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Les deux Premières Dames françaises, Brigitte Macron, et ivoirienne, Dominique Ouattara, étaient également de la partie.

Les images de ce dîner présidentiel dénotent de la bonne ambiance qui a régné lors de cette rencontre.