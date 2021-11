Conseil municipal de Toulepleu: Le budget primitif de 2022 en hausse

La 3è et dernière réunion ordinaire du Conseil municipal de Toulepleu de l’année 2021 s’est tenue, vendredi 12 novembre, dans la salle de délibération N’Goan Aka Kouakou Mathias de l’Hôtel de ville sous la présidence effective du Maire Dénis Kah ZION.

Conseil municipal de Toulepleu : 110 projets d’investissements sur la période 2013 - 2024

Le Conseil municipal de Toulepleu dirigé par le maire Dénis Kah Zion, a adopté vendredi, le budget primitif de l’exercice 2022 équilibré en recettes et en dépenses à 233 999 000 FCFA.

Il connaît une tendance haussière de 9.36%, soit 20 026 000 de FCFA comparativement à celui de l’exercice 2021 qui s’établit à 213 973 000 FCFA avec un taux de réalisation d’environ 95%, selon M. Tai René, Secrétaire général de la Mairie de Toulepleu, par ailleurs secrétaire de séance.

Le budget primitif 2022 approuvé par un large quorum de conseillers municipaux (21 présents sur 28), se compose de 89 750 000 FCFA en fonctionnement, soit 38,35 %, et 144 249 000 FCFA en investissements, soit 61,65% du budget primitif.

Au titre du Budget de fonctionnement, les prévisions de recettes se chiffrent à 114 750 000 de FCFA dont 57 033 000 de FCFA, soit 49,70% en subvention de l’Etat, et 41 560 000 de FCFA en recettes propres.

Au total, 114 750 000 de FCFA dont 89 750 000 FCFA réservés exclusivement au fonctionnement et 25 000 000 FCFA pour le versement au Fonds national d’investissement constituent les prévisions des dépenses.

Quant au Budget d’investissement, les prévisions de recettes sont estimées à 144 249 000 FCFA et proviennent du prélèvement sur le fonds d’investissement 17,3%, de la subvention d’équipement de l’Etat 75,8% et des dons et legs estimés à 10.000 000 de FCFA soit 6,9%.

Ouvrant la séance, après les civilités d’usage et le mot de bienvenu du Sous-préfet central de Toulepleu, représentant M. Etienne Bini Koffi, préfet du département de Toulepleu en déplacement à Yamoussoukro, le maire Dénis Kah Zion a fait observer une minute de silence pour la disparition de M. YAO DJE, Secrétaire général de la préfecture de Toulepleu décédé le vendredi 5 novembre 2021, et M. N’Goan Aka Kouakou Mathias, ancien maire de la commune de Cocody, partenaire de premier plan de la commune de Toulepleu.

Il a ensuite salué la pertinence des travaux en commissions des conseillers municipaux qui a abouti à l’adoption rapide du budget primitif de l’exercice 2022 en session plénière.

Après l’adoption de budget, M. Kah Zion s’est ensuite félicité du dynamisme du conseil qui enregistre une centaine de projets d'investissements dans plusieurs secteurs depuis son arrivée à la tête de la commune en avril 2013, comme l’ont attesté plusieurs chefs de villages et de quartiers ainsi que la jeunesse communale qui ont massivement fait le déplacement lors de ce conseil dans une salle N’Goan Mathias archicomble.

Du secteur Éducation, Infrastructures routières, Assainissement, en passant par la Santé, l'Électrification, les infrastructures socio-culturelles et l’eau potable, le Conseil municipal de Toulepleu brille avec éloquence par ses réalisations.

En témoigne la carte scolaire et préscolaire communale qui présente un taux de couverture d’environ 98% avec le défi de renforcer les salles de classe pour décongestionner les effectifs en produisant 250 tables-bancs par an.

La couverture sanitaire, quant à elle, sera de 100% en dispensaire après la construction de celui de Zoguiné. Pour ce qui est des maternités, la construction des maternités de Koarho et Zoguiné, viendra achever le nombre officiel des centres de santé nécessaires sur le périmètre communal de Toulepleu.

Au plan social et culturel, les appâtâmes villageoises, les préaux communautaires, les foyers polyvalents des jeunes sont implantés à 98% dans les 18 villages et 11 quartiers du département de Toulepleu.

Tout cela en moins d’une décennie sous la mandature du Maire Dénis Kah Zion. Au total, ce sont environ 80 programmes d’investissement qui ont été réalisés ou en cours d’exécution depuis 2013 et une trentaine prévue d’ici fin 2024.

Cependant le maire a relevé que toutes ces réalisations sont faites dans un contexte difficile et particulier en ce sens que sa Cité dont est originaire la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Oulotto, bénéficie d’une enveloppe budgétaire en inadéquation avec le nombre réel de la population.

« Le recensement effectué en 2014 a véritablement défavorisé la commune de Toulepleu dont la population a été sous-estimée à 15547 habitants. Pourtant, elle avoisine aujourd’hui un peu plus de 40.000 », a déploré le premier magistrat de la commune.

Avant de lancer un appel pressant aux populations de Toulepleu à se mobiliser fortement pour la réussite à Toulepleu de l’opération du Recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH) 2021 débutée depuis le 8 novembre dernier, et ce jusqu’au 28.

« Soyons tous mobilisés ! Ne ratons pas ce train de recensement qui nous apporte le développement. Abandonnez tout pour accueillir les agents recenseurs chez vous, même la nuit », a instruit Kah Zion à l’endroit des chefs traditionnels, chefs de communautés et de quartiers ainsi que les guides religieux et de la jeunesse communale représentée par son président, Sohou Zan Alain, nouvellement élu pour un mandat de 3 ans.

Pour terminer, le Maire de Toulepleu a salué la clairvoyance du gouvernement Patrick Achi pour avoir initié pour la première fois, la tenue de la conférence budgétaire avant la fin de l’année et permis aux collectivités de vite entrer en possession de leur budget d’exercice et la mise en œuvre efficiente des projets d’investissement sur toute l’année.

Ont également pris part à cette réunion du Conseil municipal de Toulepleu, Mme Guidy Solange, première adjointe au maire, le maire résident Kah Gueye Martin et Mme Bahiro Rosalie épouse Boyean, respectivement 2è et 3è adjoints au maire.