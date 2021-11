Primud 2021: Comment Emma Dobré, Vitale et Roma Chiyaya ont fait sensation

La soirée du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud) a eu lieu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 novembre 2021 à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à coté de cette magnifique soirée, plusieurs artistes et autres acteurs culturels se sont fait remarquer par leurs différents styles vestimentaires qui sortaient véritablement de l’ordinaire.

Festival de styles vestimentaires à la soirée Primud

Gadoukou la star, monté sur scène pour remettre le prix du meilleur danseur de l’année, s’est présenté avec une tenue assez atypique, qui n’est pas passée inaperçue.

Ramses Tikaya qui a eu les prix de la meilleure révélation clip vidéo et du meilleur artiste Coupé décalé, est arrivé avec une énorme paire de chaussures dans les pieds.

Emma Dobré montée sur scène pour réceptionner le prix du meilleur clip vidéo décerné à Kerozen, s’est également fait remarquer avec une robe ultra sexy qui laissait entrevoir ses belles jambes et sa belle poitrine.

Une tenue qui n'a pas laissé insensible l'humoriste Digbeu Cravatte. « Tu ne savais pas que c'était en direct. Ça là, ce n'est pas fait pour se promener », lui a-t-il dit en direct. L’on a même senti que la productrice était un peu gênée. Elle a dû redresser sa robe afin de ne pas montrer un peu plus au public.

Roma Chiyaya , révélation Coupé décalé , s’est également fait remarquer avec sa tenue blanche assez spéciale et une couronne à la tête qui n’ont laissé personne indifférent.

Ariane Céleste, qui a décroché le Primud de la Révélation Humour, est montée avec une robe rouge avec une longue traine que son fidèle compagnon a dû tenir par la main pour lui permettre de marcher normalement .

Vitale qui a été désignée femme de l’art de l’année 2021, a aussi fait une entrée remarquable. Elle est montée sur la scène entièrement couverte d’un sapin qui cachait une tenue assez extravagante qu’elle a dévoilé en plein podium.

Eunice Zunon , Kim, la fille du général Makosso, et Carmen Sama ont également illuminé cette soirée avec des tenues qui ont bien évidemment attiré l’attention des paparazzi. Elown du groupe Kiff no beat a également attiré l'attention avec une tenue rouge et une paire de chaussures assez remarquables.