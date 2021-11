Primud d'or 2021, Kerozen cède tout à Emma Dobré, ce qui s'est passé

Kerozen Dj a été désigné Primud d’or de l’année 2021. Ce qu’il a fait à sa productrice Emma Dobré.

Kerozen offre sa villa Primud à Emma Dobré

Le chanteur ivoirien Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen Dj, est le grand vainqueur des Primud 2021. Il succède ainsi à Mix Premier.

Une belle consécration pour l’enfant de Siporex qui, depuis plusieurs années, est au-devant de la scène musicale en Côte d’Ivoire et même à l’international.

Monté sur scène pour réceptionner son prix , Kerozen Dj a publiquement remercié sa productrice Emma Lohoues à qui il a offert la villa qui lui sera décernée en sa qualité de Primud d’or 2021.

A travers ce geste, l’artiste entend exprimer sa profonde gratitude à cette dame qui lui tendu la main à une période assez difficile de sa vie. Pour rappel, Kerozen, tout en expliquant qu’il n’a jamais eu de relation amoureuse avec sa productrice, a récemment expliqué qu’il ne comptait pas se séparer d’elle pour un autre label de production.

‘’ Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobre (…) Quand ça chauffait sur moi en Suisse alors que j'étais dégoûté de la vie, c'est elle qui, étant informée de ma situation très difficile là-bas, m'a contacté via les réseaux sociaux. Tellement je ne voulais rien savoir de la vie, je ne répondais jamais à ses messages et un jour elle a laissé un autre message dans lequel elle disait : Toi tu crois que tu es trop beau hein. On t'écrit, tu vois et tu ne réponds pas. C'est là que j'ai eu la force de lui répondre et on a commencé à bien échanger. Je dis mais, c'est quelle fille ça là ? C'est ainsi qu'elle a payé mon billet pour que je rentre à Abidjan, occuper son studio à la Riviera Palmeraie pendant qu'elle était en France. Je suis donc rentré, j'étais chez elle et quand elle est rentrée aussi, on vivait à deux dans son studio mais on est comme des frères. Donc il n'y a jamais eu affaire d'amour que vous dites là entre nous. Nous sommes frère et sœur...’’, a expliqué Yobo Constant Joel.

Notons que Kerozen a raflé deux autres prix lors de cette soirée Primud, notamment les prix du meilleur clip vidéo et du meilleur featuring.