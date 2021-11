Emma Dobré à Kerozen: "Merci pour toute la joie que tu me donnes"

La productrice Emma Dobré a envoyé un joli message à Kerozen Dj qui lui a gracieusement offert la villa qui lui revient en sa qualité de Primud d'or 2021.

Emma Dobré exprime sa reconnaissance à Kerozen

Le chanteur ivoirien Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen Dj, est le grand vainqueur des Primud 2021. Il succède ainsi à Mix Premier. Une belle consécration pour l’enfant de Siporex qui, depuis plusieurs années, est au-devant de la scène musicale en Côte d’Ivoire et même à l’international. Monté sur scène pour réceptionner son prix, Kerozen Dj a publiquement remercié sa productrice Emma Dobré à qui il compte offrir la villa qui lui est réservée en sa qualité de Primud d’or 2021.

Cette action de Kerozen a été appréciée par de nombreux observateurs dont le promoteur de spectacles ivoirien Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga. '' Kerozene aujourd’hui peut se produire lui même et rompre avec EMMA DOBRÉ. Il a énormément de moyens mais malgré tout, il ne l’abandonne jamais… La reconnaissance porte chance dans la vie'', a indiqué l'époux de Bamba Ami Sarah sur sa page Facebook. De son côté, Emma Dobré a envoyé un joli message de remerciements à son poulain.

''Ouais petit, tu es frais. Je suis fière de toi parce que tu me rends grande. Tu me valorises, tu me respectes et tu me mets toujours à la table des ROIS. Tu me considères. Je te dis encore merci pour ta sagesse, ta disponibilité, pour toute la joie que tu me donnes. Merci pour le beau cadeau du primud d'or que tu me donnes. Que Dieu, dans sa miséricorde, t'éleve, te grandisse, te rende encore plus fort. Sois toujours le premier de ta génération. Que Tous les lieux que tes pieds fouleront soient en ta possession. Le chemin ne fait que commencer. Ta productrice, ta meilleure amie'', s'est réjouie la belle Emma Dobré sur sa page Facebook.