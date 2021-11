Emmanuelle Keïta et Peter 007 : Après l'amour, la guerre est déclarée

La guerre semble déclarée entre nos deux nouveaux ex-amoureux que sont Emmanuelle Keïta et Peter 007. Ce qui se passe.

C'est gaté entre Emmanuelle Keïta et Peter 007

L'aventure amoureuse entre les blogueurs Peter 007 et Emmanuelle Keïta, avait démarré en grande pompe sur les réseaux sociaux le mardi 21 juillet dernier, avec une demande en mariage digne d'une film romantique.

Et c'est également en grande pompe qu'un peu plus de 4 mois plus tard, cette relation est en train de s'achever. C'est d'abord l'ex compagne de l'international ivoirien, Coulibaly Kafoumba, qui a donné l'information via un post sur sa page Facebook mardi.

‘’Je vous informe que mon partenaire et moi avons décidé d’un commun accord de nous séparer. Je le remercie pour les moments partagés et lui souhaite tout le bonheur du monde dans la paix et la joie. Je ne me prononcerai plus jamais sur ce sujet et n’afficherai plus aucune relation pour ne plus avoir à me justifier‘’, a informé Emmanuelle Keïta.

De son côté, Peter 007 a plutôt repris son ex-compagne. ''Je n’ai convenu de rien avec personne. De l’enfer, je suis parti depuis longtemps de moi-même. J’en parlerai le moment venu et vous verrez. Tout ce qui brille, ce n’est vraiment pas de l’or. NB : j'ai toujours des preuves'', a-t-il repliqué avant de revenir à la charge dans un direct sur sa page Facebook: '' Je voulais une femme, je ne voulais pas de problème''.

Dans une note vocale qui a fuité sur la toile, l'on entend Emmanuelle Keïta s'adresser à son ex compagnon, en disant qu'il n'était pas vraiment le mec fortuné que l'on connaissait sur la toile. Elle a révélé avoir entretenu ce dernier et qu'elle préférait qu'il calme ses ardeurs sur la toile.

Quant à Peter 007 , il a répondu à son ex dulcinée via un autre post sur sa page Facebook. '' Je ne vais pas accepter qu’on me dénigre. J’avais précisé que je ne voulais pas faire comme les autres, mais me taire face à de tels mensonges, ça sera les cautionner. Quand on achète une bague à 2460 euros et plusieurs autres cadeaux, c’est viande et puis oignon que je ne peux pas acheter ? Quand on organise des fiançailles au Fouquet’s à plus de 5000 euros, c’est oignon je ne peux pas acheter ? Quand je te donne des sous pour faire commerce que tu dilapides dans les restau et après venir m’escroquer, c’est viande je ne peux pas acheter ? Je pense qu’après ce que je vais dire et montrer et démontrer, tu vas disparaître des réseaux sociaux. « Erreur de casting », « erreur de calcul » c’est que tu es une erreur de vie. On ne joue pas avec moi", a-t-il repliqué.