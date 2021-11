Côte d’Ivoire: Les descendants d’ Abla Pokou préparent un coup

Un concert religieux se tient bientôt à Abidjan en faveur de la paix en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite par Paul Yao Konan, président de l’Union des descendants d’ Abla Pokou et Alliés’’, au cours d’un entretien.

Paul Yao Konan, président de l’Union des descendants d’ Abla Pokou et Alliés: "Nous avons décidé de faire un concert religieux pour confier la paix à Dieu"

Pour Paul Yao Konan, président de l’Union des descendants d’Abla Pokou et Alliés’’, ce concert religieux qui est la première activité de cette Union, s’avère nécessaire pour jeter les bases d’une paix durable en Côte d’Ivoire. « La paix est un trésor et nous avons décidé d’organiser ce concert religieux pour que la paix et la cohésion sociale soient effectives en Côte d’Ivoire », a déclaré Paul Yao Konan. Il a également indiqué que pour mener à bien la mission qu’il s’est assignée, il est important de tout confier à Dieu.

«Nous avons décidé de faire un concert religieux pour confier la paix à Dieu. Dieu est au départ et à l’arrivée de toute chose. On veut parler de paix à la Côte d’Ivoire, nous sommes des humains et la force humaine a des limites. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, Dieu est universel et Eternel, il est important de tout lui confier. On organise donc ce concert pour lui confier cette mission, pour qu’il nous donne toutes les armes nécessaires pour que nous puissions réussir cette noble mission », a indiqué le président de l’Union des descendants d’Abla Pokou et Alliés’’ qui souhaite que tous les Ivoiriens s’approprient cette initiative.

« Nous lançons un appel à tous les hommes politiques, à tous les directeurs de société, à toute la société civile, à tous ceux qui sont épris de paix, de pardon, de réconciliation, ceux qui veulent une Côte d’Ivoire unie et réconciliée, une Côte d’Ivoire où règne le vivre-ensemble, à nous venir en aide, à nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire », a-t-il appelé. Ce concert religieux prévu le 17 décembre 2021 à Abidjan, réunira sur le même podium, des chantres chrétiens et musulmans. M. Yao Konan a également évoqué les missions de l’Union des descendants d’Abla Pokou et Alliés. A l’en croire, le Mouvement qu’il dirige veut sensibiliser les Ivoiriens pour leur permettre de se pardonner pour le bien-être de la Côte d’Ivoire.

« Nous voulons amener les Ivoiriens à se demander mutuellement pardon. Après le pardon, nous allons parler de réconciliation. Une fois que la réconciliation est faite, la cohésion sociale est là, c’est alors qu’on peut parler de paix », a-t-il expliqué. Il entend donc prendre son bâton de pèlerin pour sillonner la Côte d’Ivoire pour transmettre aux populations le message de paix, car pour lui, il est impossible d’occuper un poste quelconque ou de vaquer à une occupation quelconque sans la paix. A noter que l’Union des descendants d’Abla Pokou et Alliés’’ est un mouvement qui se veut apolitique et qui rassemble les Ivoiriens autour des idéaux de paix.