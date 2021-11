OMAOC: Les Experts n'ont pu s'accorder sur l’adoption du budget 2021-2023

L'adoption du budget 2021-2022 de l'organisation Maritime d’Afrique de l’Ouest et du centre ( OMAOC), a été reportée, apprend-on, à l'issue de l'assemblée générale tenue les 16 et 17 novembre 2021.

OMAOC: Pourquoi l’adoption du budget de l'institution a été reportée

Après deux jours de débats suite à la présentation du budget 2021-2023 et des États financiers par les services comptables de l'organisation Maritime d’Afrique de l’Ouest et du centre ( OMAOC) et deux cabinets d’audit ( interne et externe) dans le cadre de la 16e Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Accra les 16 et 17 novembre, les Experts de l’institution n'ont pu s'accorder sur l’adoption du budget de l’institution. Elle est reportée à une session extraordinaire après l’installation du nouveau secrétaire général.

Estimations des recettes 2021-2023

Dans son exposé, Mme Baldé Kadiatou, chef du département administratif et financier de l’ Omaoc, a fait savoir que si tous les États reversent à l’Omaoc les 20% du fonds Maritime annuel et si tous les États membres ayant déjà contribué paient 25% de leurs arriérés cumulés, les recettes de l’organisation pourraient se stabiliser à 4,398.998.307 fcfa sur les années 2021, 2022 et 2023.

Estimations de dépenses

Quant aux dépenses à venir, elles s’élèvent à 1,4 milliards de fcfa,1,6 et 1,8 milliards de fcfa respectivement pour l’exercice 2021, 2022 et 2023.

Elles concernent les rubriques : politiques et orientations générales, Administrations et Finances, Transports Maritimes et Données économiques, Sécurité maritime et protection de l’environnement et enfin les TIC.

Budget Prévisionnel





Le budget 2021-2023 qui s’équilibre en recettes et dépenses est fixé à 1,037.547.511 fcfa en 2021. Il sera réévalué en 2022 à hauteur de 1,163.847.391 fcfa et en 2023 à 1,259.308.728 fcfa.

Des chiffres contestés par les Experts qui dans l’unanimité ont regretté l’absence du secrétaire général, l’Angolais Alain Michel Luvambano. Aussi dans leurs analyses et commentaires, les cabinets d’audit, Ernst & Young et UniConseil ont relevé plusieurs irrégularités . Notamment des sorties d’argent sans pièces justificatives, le manque de Manuel de procédures administratives, comptables et financières, le règlement de particuliers en lieu et place de société émettrice de factures fournisseurs ect.

Une gestion susceptible d’être préjudiciable à la bonne gouvernance de l’institution

Aussi, si les Experts partagent cette responsabilité entre le secrétariat général et les États membres à travers les réunions des organes, tous sont d'avis à passer l'éponge sur le passé afin de donner une chance au développement du secteur maritime.

« Pour ne pas mettre à mal la gestion du futur secrétaire général, il serait préférable d'ajourner la délibération sur le budget et de la reporter à une session extraordinaire urgente juste après l’installation du nouveau secrétaire général ; tout en restant attaché à aux textes en matière de gestion budgétaire et financière tel que prévu dans le règlement intérieur de l’Omaoc » ont décidé les Experts.

Sercom Affaires Maritime