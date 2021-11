PRIMUD: Malgré les promesses d'aide, Molaré veut délocaliser

Le boss du Coupé décalé, Molaré, a adressé ses remerciements au général Makosso pour son intervention remarquable à la soirée Primud qui a eu lieu le dimanche dernier.

Molaré: ‘’Pour 2022, un pays voisin a décidé d’accueillir la cérémonie‘’

Quelques jours avant la cérémonie de l’édition 2021 du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé, son commissaire général, Molaré, a annoncé qu’il pourrait s’agir de la toute dernière édition du Primud, qui jusque-là, n’a bénéficié d’aucun soutien du gouvernement. Lors de la soirée Primud qui s'est tenue dans la nuit du dimanche au lundi, si plusieurs personnalités culturelles ont exhorté Molaré à ne pas abandonner les Primud, le pasteur Makosso Camille a été très franc. Il n'est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu'il attend du président Alassane Ouattara, mais également du ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, et du maire de Cocody, Jean Marc Yacė, tous présents à la cérémonie.

‘’Il faut que le président de la République, SEM Alassane Ouattara, donne 200 millions de Fcfa à Molare chaque année pour organiser le Primud (…) Le ministre lui seul peut donner 30 millions et le maire Yacé, 10 millions‘’, a soutenu le roi de la marmaille. Un message qui n’est pas tombé dans des oreilles de sourds puisque le maire de la Commune de Cocody a promis d’accompagner le Primud à hauteur de 15 millions de Fcfa par an. Quant au ministre Mamadou Touré, il a promis de porter le message auprès du président de la République. Cependant, il a garanti que le Primud ne s’arrêterait pas.

De son côté, Molaré n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à Makosso Camille à travers un message posté sur sa page Facebook. ‘’Je viens remercier aujourd’hui un grand monsieur, mon frère Le général Makosso Camille qui a dit haut le ressentiment de tous ! Nous organisons une cérémonie que nous préparons sur 9 mois avec la présence de nos frères artistes internationaux reconnus et la mise en valeur de nos talents locaux !! Passant par cette cérémonie pour montrer le grand nombre de talents que nous avons en Côte d’Ivoire plaque tournante culturelle. Et effectivement, j’étais prêt à abandonner cette activité qui met la lumière sur notre pays. 1600 personnalités des arts et de la culture se retrouvent chaque année au Sofitel Ivoire depuis 6 ans pour célébrer la culture ivoire et africaine. Nous battons des records d’audience autant sur la télévision que sur le digital. Les gens viennent du monde entier pour assister à l’événement ! Des artistes de haut niveau viennent de toute l’Afrique et sont pris en charge avec nos deniers‘’, a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter: ‘’ Nous demandons juste que la salle soit prise en compte, que les billets d’avions de nos artistes étrangers et leur hébergement soient pris en charge et que tous nos talents repartent avec quelque chose offert par l’Etat. En annulant le festival cette année, 2000 emplois indirects ont été perdus. Nous n’avons pas pu former de nouvelles personnes aux métiers de l’art et des industries créatives. Chaque année, nous formons 60 jeunes à nos métiers sans compter nos stagiaires dans les écoles de communication de marketing. Mais pour l’annonce de ce jour. Les Primud vivront je l’espère en Côte d’Ivoire je l’espère vraiment. Mais pour 2022, un pays voisin a décidé d’accueillir la cérémonie et nous sommes en discussions ! Merci à tous merci pour tous ! Merci Makosso pour ta clairvoyance‘’.