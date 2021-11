Ministère du Plan: Des points focaux formés à une meilleure utilisation du SIGED

En Côte d'Ivoire, une trentaine d’agents du ministère du Plan et du développement, sont réunis à Adzopé (70 kilomètres à l’est d’Abidjan), depuis ce jeudi 18 novembre 2021, pour un atelier dit "de mise à jour du référentiel de gestion électronique des documents et archives".

Côte d'Ivoire - Ministère du Plan : Le référentiel de gestion électronique et le guide d’utilisation du SIGED, actualisés

À l’initiative de la direction de l’informatique, de la documentation et archives (DIDA), sous le leadership de madame Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, l’ouverture de cet atelier a été présidé par l’autorité préfectorale d’Adozpé, en la personne de monsieur Konan Kouamé Georges, Secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région de la Mé, préfet du département d’Adozpé. Dans son mot introductif, HIEN Toto Jean Paul, le directeur de l’Informatique, de la documentation et archives, a fait savoir que ce projet dont la réflexion stratégique a été menée, il y a plus de cinq ans, connaît aujourd’hui sa phase de mise en œuvre effective grâce au leadership de la ministre ivoirienne du Plan et du développement et l’appui technique de ses proches collaborateurs qu’il remercie au passage.

Quant à monsieur le SG 1 de préfecture, il a tenu à féliciter et remercier la ministre Kaba Nialé « pour le choix de sa cité pour la tenue de cette activité ». Aussi, s’est-il « réjoui de la synergie d’actions, qui caractérise le système de gestion électronique des documents ». Lequel système, le SIGED, a rappelé son chef d’orchestre, Hien Toto Jean-Paul, directeur de l’informatique, de la documentation et archives, est conçu pour faciliter la tâche, à la fois aux personnels, aux usagers ainsi qu’aux étudiants et chercheurs dans leur quête d’information ou de documents liés aux activités du ministère du Plan et du développement.

Aussi, l’atelier qui démarre ce jeudi 18 novembre 2021 et qui durera quatre jours, vise-t-il à impliquer les différents points focaux et leurs responsables dans l’élaboration de cet important document technique(le référentiel de gestion) pour une meilleure utilisation du SIGED MPD. Autrement dit, ces différents points focaux archives exploreront et valideront le projet du guide d’utilisation et du référentiel soumis à leur examen.

Pour rappel, ces outils ont été proposés en vue de faciliter à la fois la tâche des gestionnaires et la recherche de l’information dans le système par les usagers. Toutes les codifications et les procédures de traitement électroniques y sont définies. Du 25 au 28 octobre 2021, les agents des différentes structures rattachées au ministère avaient été formés à l’utilisation dudit Système.