Burkina Faso : Roch Kaboré reçoit en audience le Président de la BOAD

L'agenda fut véritablement chargé, ce jeudi 18 novembre 2021, pour Roch Kaboré. Le président du Faso a reçu Scott Weber, ainsi que le président de la BOAD, sans oublier sa présence aux Assises nationales de l'Éducation nationale.

Roch Kaboré, une journée de jeudi au pas de course

Le Burkina Faso est confronté à une vague terroriste qui déferle sur le pays depuis 2016. Outre les populations civiles qui subissent les assauts des djihadistes dans les attaques répétées dans la zone des trois frontières Mali - Burkina Faso - Niger, les Forces de défense et de sécurités paient également un très lourd tribut dans cette guerre asymétrique que leur livre un ennemi sans visage.

Jeune Afrique rapporte d'ailleurs qu'en seulement six années, près de 500 membres des FDS ont été tués dans des attaques similaires. La dernière attaque est celle perpétrée contre le détachement militaire d’Inata, dans la province du Soum, au cours de laquelle au moins 49 gendarmes et 4 civils tués.

En dépit de cette situation sécuritaire très préoccupante dans laquelle se trouve le Pays des hommes intègres, Roch Kaboré est résolument tourné vers l'avenir des Burkinabè. C'est dans cet élan que le locataire de Kosyam ne cesse de multiplier les initiatives pour donner un mieux-être à ses compatriotes.

La journée du jeudi 18 novembre 2021 était en effet particulièrement chargée pour le président burkinabè qui a multiplié les audiences, ainsi qu'il les a relayés sur son compte Twitter.

« Ce jeudi avec le président de l'ONG Interpeace, Scott Weber, pour échanger sur les sujets liés à la promotion et au renforcement de la paix dans notre pays », a tweeté le Président Kaboré. Sans oublier son autre rencontre avec Serge Ekué, Président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

« J'ai reçu ce jeudi @ekuese. Il m'a fait part de l'augmentation du capital de la @boad_official et exprimé la volonté de la banque de financement du Plan national de développement économique et social, en sus de ses engagements sur l'aéroport de Donsin », a-t-il également informé.

Un peu plus tôt dans la journée, c'est aux Assises nationales de l'Éducation nationale que s'est rendu Roch Kaboré. « Je souhaite que ces assises contribuent à la construction d'une école rénovée, forte et résiliente, en phase avec les aspirations des communautés et les réalités socio-économiques du Burkina Faso », a souhaité le chef d'État du Faso.

La situation sécuritaire de ces derniers temps n'a cependant pas échappé à certains internautes, qui ont conseillé ceci au Président du Burkina Faso : « Son excellence, à votre place j'allais prendre plus d'un mois (jour et nuit) pour me focaliser sur la sécurité du pays. »