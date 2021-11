Nouveau parti de Gbagbo : Voici la mission confiée à Stéphane Kipré

Le nouveau parti de Gbagbo Laurent vient de franchir un nouveau cap après sa création. Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) a dévoilé la liste des membres de son secrétariat général. Stéphane Kipré, le président de l'Union des nouvelles générations (UNG), fait partie de ce commando.

Nouveau parti de Gbagbo : Stéphane Kipré nommé premier vice-président

Stéphane Kipré a été officiellement nommé au sein du nouveau parti de Gbagbo Laurent. En effet, dans un communiqué du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), on apprend que le patron du parti politique Union des nouvelles générations (UNG) occupe le poste de premier vice-président exécutif en charge de l'implantation du parti sur le territoire national. Par ailleurs, Adom Marie-Clémence et Ouraga Eugène ont été respectivement nommés 2e vice-président exécutif chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 3e vice-président exécutif chargé de l'éducation nationale.

On se souvient qu'à l'arrivée de Gbagbo Laurent à Abidjan le jeudi 17 juin 2021, après dix années d'absence, Stéphane Kipré était au four et au moulin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le gendre de l'ancien président ivoirien n'a pas hésité à user des muscles pour éloigner le "Woody" de tous les partisans qui auraient bien voulu le toucher.

Lorsque Gbagbo Laurent, après avoir abandonné le FPI (Front populaire ivoirien) aux mains de Pascal Affi N'guessan, lance un appel à le rejoindre pour la création d'un nouveau parti politique, Stéphane Kipré, le conjoint de Marie-Laurence Gbagbo, a organisé un congrès de clarification le samedi 25 septembre 2021 à Yamoussoukro.

À cette occasion, l'UNG a donné son onction à son leader pour rejoindre le nouveau parti de Gbagbo. "Nous sommes à la disposition du congrès et sommes prêts à nous soumettre à ses conclusions. Nous avons foi en l’avenir, que nous espérons radieux. Nous tenons à réaffirmer notre entière disponibilité à continuer le combat jusqu’à la victoire finale sur les forces rétrogrades qui gouvernent par défaut la Côte d’Ivoire", avait soutenu Zagol Durand, le premier responsable de la jeunesse du parti.