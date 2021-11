Tina Glamour : "Je voulais qu'Arafat soit militaire..."

Tina Glamour n'a jamais voulu que son défunt fils Arafat DJ embrasse une carrière de chanteur. Logbo Valentine, de son vrai nom, avait souhaité que Houon Ange Didier revête plutôt la tenue de militaire. Elle a confiée au cours d'une émission sur la chaine de télé NCI (Nouvelle chaine ivoirienne).

Tina Glamour : "Je voulais l'inscrire à l'EMPT"

Invitée de l'émission Les Femmes d'Ici, diffusée sur NCI (Nouvelle chaine ivoirienne), Logbo Valentine, plus connue sous le nom Tina Glamour, a fait des révélations sur son défunt fils Houon Ange Didier, décédé tragiquement dans un accident de la circulation il y a deux ans. En fait, la chanteuse ivoirienne a laissé entendre qu'elle n'envisageait pas de carrière musicale pour l'ancien conjoint de Carmen Sama.

"Je voulais qu'Arafat soit militaire parce qu'il était assez choc. Quand il un truc il obtient. J'ai dit à ma maman j'allais le mettre plus tard à l'EMPT. Quand je paie ses cours, arrivé en classe de 5e, je vais jusqu'à voir que le kaki est encore dans le placard. Je dis, mais j'ai été acheté des kakis l'année dernière, donne je vais donner au voisin. Il me répond : "moi tes kakis-là, je ne suis pas dedans hein", a témoigné Tina Glamour, qui avait à ses côtés Fleur Augusta, la mère d'Alisar Zena et Bleu Brigitte, celle d'Apoutchou National.

Malgré toutes les dispositions prises par l'ex-femme de Keke Kassiry, Arafat DJ a choisi de se lancer dans la musique. L'enfant de feu Houon Pierre s'est installé à la Rue Princesse de Yopougon où il exerçait en tant que disc jockey dans un maquis. D'ailleurs, c'est avec une grande surprise que Tina Glamour l'a découvert en pleine animation dans un maquis alors qu'elle répondait à l'invitation d'une amie.

L'opposition de sa mère n'a pas empêché Arafat DJ de se faire un nom dans la musique ivoirienne. Le père de Rafna a réussi à s'imposer dans le couper décaler et à se hisser au sommet de son art. Malheureusement, le père de Rafna disparait tragiquement dans un accident de la circulation le 12 août 2019.