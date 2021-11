Crise en Éthiopie : L'Union africaine appelle au dialogue

L'Union africaine, par l'intermdiaire de son président Félix Tshisekedi, s'est prononcée sur la crise en Éthiopie. L'organisation a lancé un appel aux différentes parties à privilégier le dialogue pour la restauration de la paix et de la réconciliation nationale.

La crise en Éthiopie interpelle l'Union africaine

Dans un communiqué officiel, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo et président en exercie de l'Union africaine, a indiqué qu'il suit avec un grand intérêt et une "profonde préoccupation" la crise en Éthiopie et ses "conséquences humanitaires".

"En sa qualité de Président en exercice de l’Union l’Africaine, le Président Tshisekedi lance un appel aux parties impliquées dans ce conflit pour qu’elles privilégient le dialogue afin de restaurer la paix et la réconciliation nationale", indique la note.