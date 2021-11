Éthiopie: Félix Tschisekedi apporte son soutien aux efforts de paix

Félix Tschisekedi, président en exercice de l' Union Africaine, a, dans une déclaration, apporté son soutien aux efforts de médiation entrepris en vue de la résolution de la crise militaro-politique qui prévaut actuellement en Ethiopie.

Éthiopie : Félix Tschisekedi ( président UA) appelle les protagonistes à privilégier le dialogue

"Le président Félix Tshisekedi apporte son soutien aux efforts de médiation entrepris au nom de l’Union Africaine par Son Excellence Olusegun Obansanjo, Ancien Président du Nigéria, ainsi qu’à ceux du Président du Kenya Son Excellence Uhuru Kenyatta", a déclaré le chef de l' Etat congolais. Dans la déclaration produite ce vendredi 19 novembre, le président en exercice de l' Union africaine dit suivre de très près l'évolution de la situation dans le nord de l' Ethiopie et ses conséquences humanitaires.

Il a à cet effet lancé un appel aux parties impliquées dans ce conflit pour qu’elles privilégient le dialogue afin de restaurer la paix et la réconciliation nationale. Aussi n'a-t-il pas manqué de marquer son appréciation quant au travail "statutaire louable accompli par le Conseil de paix et sécurité de l’Union Africaine". Le président Félix Tshisekedi exhorte l' instance de l' UA à demeurer saisie de cette question importante de la restauration de la paix en Éthiopie.

"C’est dans ce même esprit qu’il a décidé d’envoyer en Éthiopie à Addis-Abeba une mission d’information et d’appui aux efforts en cours, dirigée par Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires Étrangères, Christophe Lutunda", renchérit la déclaration. En outre, le président en exercice de l’Union Africaine tient à rappeler les principes sacro-saints inscrits dans l’acte constitutif et les autres instruments juridiques pertinents de l’Union Africaine notamment, la préservation de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie, et la condamnation par l’Union Africaine de toute tentative visant au changement anticonstitutionnel d’un gouvernement.

Pour rappel, l' Ethiopie est confrontée, depuis plus d'un mois, à une crise dans la province du Tigré qui a sérieusement miné la stabilité du pays. La capitale Addis-Abeba est encerclée depuis quelques jours par les forces hostiles tigréennes. Et, dans la région du Tigré, la situation humanitaire est pire que jamais.