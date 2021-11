Affaire Souleymane Kamagaté: Vitale et Ami Sarah se réconcilient

Les chanteuses Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah et Vitale, en froid depuis quelque temps, ont décidé d'enterrer la hache de guerre.

Vitale - Bamba Ami Sarah : palabre est fini!

Invitées, vendredi à l’émission Yvidero’Show diffusée sur NCI, les deux artistes, Bamba Ami Sarah et Vitale, ont décidé de faire table rase de leurs querelles du passé afin de faire avancer la musique ivoirienne.

‘’ Je pardonne à Vitale et laisse tout derrière moi. Merci à tous. J’ai pardonné à partir de ce soir. Rien que l’amour‘’, a annoncé l’épouse de Souleymane Kamagaté au sortir de l'émission.

De son côté, Vitale n’est pas restée muette. ‘’ Vive le Coupé-décalé féminin. Vive la musique ivoirienne‘’, a écrit la Beyoncé d’Afrique. Pour rappel, la très remuante chanteuse Vitale, dans une interview vidéo accordée à Ivoire Musique Tv,avait déclaré avoir été trahie par Bamba Ami Sarah, qui s'est mise en relation avec son ex-petit ami, Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga.

''Bamba Ami Sarah était comme une soeur pour moi, et la voir avec mon ex, m'a vraiment choquée. Je me suis sentie trahie parce que moi je ne peux jamais sortir avec l'ex petit ami de ma camarade'', avait déclaré declaré Vitale avant d'ajouter que l'homme Saga, même en couple avec l'ex star tonnerre, serait revenu vers elle pour lui faire de nouvelles avances.

Ce qu'elle n'aurait pas accepté. ''Ce n'est pas parce que je veux revenir avec Souleymane Kamagaté, puisqu'après notre relation, il est revenu vers moi mais je lui ai dit que ce n'est plus la peine parce qu'il est déjà avec Bamba Ami Sarah'', a ajouté Bomisso Nadège.

De son côté, c’est plusieurs mois après que l’épouse de L’homme Saga avait apporté une réplique. ''Quand elle parle de trahison, elle seule sait de quoi elle parle. Depuis que je suis artiste, je n'ai jamais dit que j'ai une amie dans le showbiz... J'ai toujours dit que je n'ai pas d'amis dans le showbiz; j'ai des collègues... Des gens se font des films dans la tête... Vitale et moi, nous ne sommes pas de la même génération... N’importe qui ne devient pas mon amie. N'importe quoi ne devient pas ma camarade'', avait lancé Bamba Ami Sarah. S’en était suivie une vive polémique qui avait enflammé la toile.