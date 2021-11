Prix variétoscope: Le RHDP transforme la cérémonie en meeting politique

Deux longs mois après la victoire éclatante de Jeunesse LDK de Danané à Variétoscope (Édition 2021), une cérémonie de remise du grand prix a eu lieu, Vendredi 19 Novembre 2021, au stade de Gningleu de Danané.

Remise du grand prix Variétoscope 2021 : L'inutile récupération politique

Ce qui devait être une occasion de célébration d'une jeunesse consciente qui s'est résolue à passer des vacances scolaires saines et ludiques, n'a finalement été qu'une occasion pour le RHDP, parti au pouvoir, de tenter de se repositionner dans un TONKPI qu'il a perdu au regard des résultats obtenus lors des législatives dernières, face à l'UDPCI d' Albert MABRI Toikeusse Abdalah, leader incontesté de cette partie de l'Ouest ivoirien.

Alors qu'ils pensaient venir au contact chaleureux de leur mentor, les jeunes de la commune, qui se reconnaissent en DIABATE KALIFA, parrain de l'équipe championne de Variétoscope, ont été royalement déboutés par une cohorte de politiciens dont l'objectif n'avait apparemment rien à voir avec cette remise d'ambulance médicalisée.

Discours à l'honneur du président Alassane Ouattara et point d'hommage, encore moins de reconnaissance au jeune chef d'entreprise parti seul au combat pour ramener au bercail ce qui a pourtant réuni ces milliers de spectateurs venus de partout: la victoire à Variétoscope.

Diabaté Kalifa, victime de la machine RHDP ?

"Répondant à un journaliste, je lui ai dit que je suis le produit du système Alassane OUATTARA. Je suis allé plus loin pour expliquer que ce système permet à la jeunesse ivoirienne de rester sur place et de réaliser ses rêves", s'était réjoui DIABATE Kalifa devant ses nombreux admirateurs.

Ce qui reste certain, c'est le mécontentement qui se lissait sur les visages des fidèles de LDK. Là où Adama BICTOGO, directeur exécutif du RHDP, se plaisait à régler les comptes aux adversaires de son parti ( courant et dansant par endroits), l'on a vite fait d'intimer à l'heureux parrain de JEUNESSE LDK de raccourcir son discours et d'y mettre un terme.

A peine l'ambulance rendue au district sanitaire de Danané, que la fête prit fin. Sous des regards fermes des jeunes que l'on a royalement ignorés.

Infos: S.W