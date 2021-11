Plateau : Le Maire Jacques Ehouo tape du poing sur la table, la raison

Le maire de la commune du Plateau, Jacques Gabriel Ehouo est déterminé à assainir les finances de sa municipalité. Dans un communiqué relatif au paiement des taxes, droits et redevances perçues par les services municipaux, l'élu de la cité administrative d'Abidjan interpelle les populations et usagers des services municipaux. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

Commune du Plateau : Les recommandations du Maire Jacques Ehouo aux populations et usagers des services municipaux

Le Maire de la Commune du Plateau porte à la connaissance des populations et usagers des services municipaux que le paiement de toutes les taxes, redevances, amendes et droits divers dus au titre de la délibération des taxes communales pour, notamment, les frais d’enlèvement de sabots, la taxe d’occupation du domaine public, la redevance de stationnement-parking, les frais des timbres pour l’établissement d’actes, les légalisations etc., se fait exclusivement à la Régie des Recettes Municipales et dans les guichets de ladite Régie de recettes situés au sein du Service de l’Etat Civil.

Par conséquent, aucun agent municipal en dehors de ceux de la Régie de recettes n’est habilité à percevoir un quelconque paiement ou à recevoir moyen de paiement en dehors des canaux sus indiqués. Aussi, la Mairie de la commune du Plateau décline-t-elle toute responsabilité en cas de paiement de quelle que somme d’argent que ce soit en dehors de ses guichets officiels.

En outre, le Maire de la commune du Plateau exhorte les opérateurs économiques exerçant sur le territoire communal au respect des règles établies en matière d’occupation du domaine public et à ne point se rendre coupables de tentative de corruption sur les agents municipaux. A cet effet, il rappelle que toute occupation du domaine public communal est soumise à sa seule autorisation préalable et que tout contrevenant, sans aucune exception, subira la rigueur des mesures de police applicables en cas d’occupation sans titre dudit domaine.

Le Maire invite, par ailleurs, tous les usagers de la Commune du Plateau à dénoncer systématiquement tout agent municipal indélicat ou aux méthodes suspectes, en se rapprochant des services de l’Administration municipale. Pour toutes dénonciation ou informations concernant le fonctionnement de l’Administration municipale, le Maire rappelle qu’un centre d’appel téléphonique est disponible, tous les jours ouvrés, aux heures de services de l’Administration publique, aux contacts suivants (WhatsApp) : 07 09 50 05 01 / 07 49 10 01 00.

Fait à Abidjan, le 22 novembre 2021

Le Maire Jacques Gabriel EHOUO