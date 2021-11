Après 11 jours à Paris, Alassane Ouattara heureux de regagner Abidjan

Alassane Ouattara est rentré à Abidjan, le dimanche 21 novembre 2021, à la suite d'un séjour de onze jours à Paris. Dans la capitale française, le séjour du président ivoirien n'a pas été de tout repos.

Alassane Ouattara fait le point de son séjour en France

10 novembre 2021, Alassane Ouattara s'envolait pour Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron. L'agenda du chef d'État ivoirien s'annonçait très fourni, avec pour points focaux « la 4e édition du Forum de Paris sur la Paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021 » et « la célébration du 75e anniversaire de l’UNESCO », le 12 novembre 2021.

Mais avant d'entamer un tel périple, le Président de la République de Côte d'Ivoire, en compagnie de la Première Dame Dominique Ouattara, a été reçu à un « Dîner à l'Élysée » par le couple Macron, le 12 novembre 2021. L'ambiance était très conviviale entre les deux hommes d'État, comme l'attestaient les images largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Auusi, de retour à Abidjan, dimanche soir, à bord du gruman présidentiel, c'est un président ivoirien profondément ému de retrouver les siens et son pays. Ainsi qu'il l'a tweeté : « Heureux de regagner Abidjan, ce dimanche, après une mission au cours de laquelle j'ai pris part au Forum de Paris sur la Paix, à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO et à la cérémonie de présentation des Mémoires de mon ami, feu Béchir Ben Yahmed, fondateur du Groupe Jeune Afrique. »

Le forum auquel Alassane Ouattara a participé en compagnie d'autres homologues vise à stimuler, selon le communiqué de la présidence, « une reprise économique plus solide et plus inclusive, en s’attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d’actions pour le monde post-covid-19 »

Le Président Ouattara a par ailleurs eu de nombreux entretiens avec diverses personnalités de haut rang lors de son séjour en France.