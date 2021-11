PPA-CI : Gbagbo renvoie les mécontents vers Hubert Oulaye

Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), a présidé, lundi 22 novembre 2021, le premier secrétariat général de son parti à Cocody-Attoban.

Nomination au PPA-CI - Gbagbo répond aux mécontents: "On ne peut pas nommer des gens sans que d’autres se plaignent"

L'ancien président ivoirien Laurent Gbabgo, de retour au pays depuis juin 2021, après près de 10 années d'absence, a présidé, lundi 22 novembre, la première réunion du Secrétariat général du Parti des peuples africains- Côte d'Ivoire. Il a, à l'occasion, évoqué les grognes signalées suite aux nominations opérées au sein des différentes instances du parti né le 16 octobre dernier. " Il y a beaucoup de bruits, les gens sont mécontents. C’est depuis 1988 que je forme des directions. Il y a eu beaucoup de gens qui ont grogné, mais je suis habitué. On ne peut pas nommer des gens sans que d’autres se plaignent. Je suis habitué, il faut continuer à avancer" , a répondu l'ex-président.

Poursuivant, l'ex-pensionnaire du pénitencier de Scheveningen à La Haye a invité les mécontents à prendre attache avec Hubert Oulaye, président exécutif du PPA-CI, en vue d'éventuelles discussions. Toutefois, il précise que ces nominations ont été faites avec le concours des cadres de la haute direction du parti. "Je ne me suis jamais enfermé dans ma chambre pour écrire des noms. Jamais, jamais, surtout que j'étais absent pendant 10 ans. Donc j'appelle toujours les camarades pour qu'on échange, quelques fois ça gbangban un peu, mais quand on s'est mis d'accord, moi j'écris et c'est ça. Mais malgré ça, il y a des erreurs et je suis prêt à les corriger", a ajouté Laurent Gbagbo.

Des militants mécontents du nouveau parti de Laurent Gbagbo, étaient montés au créneau, la semaine dernière, pour dénoncer une "injustice" après la divulgation de la liste des membres du secrétariat général et de l'ensemble des organes du parti des peuples africains. Parmi ces derniers, figure Christian Vabé, ex-président du Rpci-Ac, qui se dit victime d’une "grande injustice" et affirme avec conviction qu’il méritait d’être parmi les personnes nommées par le Président Laurent Gbagbo.