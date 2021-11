PRIMUD: Désigné Meilleur rappeur, KS Bloom vise le Coupé-décalé

Sacré Primud 2021 du meilleur rappeur, l'artiste KS Bloom vient de défier les artistes Coupé-décalé pour la prochaine édition.

KS Bloom: ''J’ai le prix du meilleur rappeur 2021 de Côte d’Ivoire, ils sont fâchés''

KS Bloom est incontestablement la grosse révélation de la musique ivoirienne de cette année 2021. Le jeune homme qui s'est spécialisé dans le rap au Gospel, a connu un véritable succès avec son titre intitulé. ‘’Enfant de Dieu‘’ qui a cumulé plus de 11 millions de vues sur Youtube en seulement 3 mois. Après ce succès sur les réseaux sociaux, Ks Bloom a décidé de défier le palais de la Culture pour un concert live dont la date était fixée au dimanche 4 juillet 2021. Ce qui a été fortement critiqué par de nombreux observateurs qui estimaient qu’il était trop tôt pour ce jeune artiste de relever un tel défi. D'aucuns avaient même prédit un fiasco total.

Mais Ks Bloom, de son côté, avait préféré s’en remettre à Dieu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a véritablement cloué le bec à ses détracteurs. Les fans de l’artiste qu’il appelle affectivement ‘’les disciples‘’ ont pris d’assaut, l’esplanade du palais de la culture de Treichville. Ce jour là, plus de 8000 personnes ont fait le déplacement à cet événement, également marqué par la présence de plusieurs autres artistes tels que Fior de Bior, Suspect 95, Bebi Philip et bien d'autres.

Cette belle année de succès a été couronnée par le Primud du meilleur rappeur 2021 qui lui a été décerné il y a quelques jours. Un prix contesté par certains pour qui KS Bloom ne devrait pas être logé dans la catégorie des rappeurs. Mais le chanteur qui s'est donné pour objectif d'évangéliser la jeunesse, a fait savoir qu'il ne se limiterait pas qu'au rap. Il entend se mesurer au Coupé-décalé lors de la prochaine édition du Primud.

'' J’ai le prix du meilleur rappeur 2021 de Côte d’Ivoire, ils sont fâchés. L’année prochaine, c’est pour coupé-décalé là même, on va prendre ! Tant que vous ne donnez pas vos vies à JÉSUS, ON EST AVEC VOUS jusqu’àaaa...'', a-t-il indiqué dans un message posté sur la toile.