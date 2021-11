France : Infecté du Covid-19, Jean Castex donne ses dernières nouvelles

Jean Castex a été testé positif au Covid-19, lundi soir. Le Premier ministre français, à travers un tweet, donne de ses nouvelles à ses compatriotes afin de les rassurer sur son état de santé.

Jean Castex : « Je me porte bien et continue d’assurer mes fonctions à l’isolement »

Lundi 22 novembre 2021, la nouvelle de la contamination de Jean Castex au Coronavirus s'est répandue comme une trainée de poudre sur la toile comme dans les médias classiques. Cas contact à trois reprises, le Premier ministre français avait jusque-là échappé à toute infection à cette pandémie.

Mais de retour de Belgique, où il a rencontré son homologue Alexander De Croo, le locataire de Matignon apprend que l'une des filles de son hôte, âgée de 11 ans, avait été testée positive. Il a donc immédiatement pratiqué un test PCR, qui s'est avéré positif.

Le chef du gouvernement français a lors été placé à l'isolement pour dix jours. Son agenda a par ailleurs été aménagé afin qu'il poursuive ses activités tout en étant à l'isolement pendant le temps nécessaire de confinement.

« Merci du fond du cœur à tous celles et ceux qui m'ont fait parvenir des messages amicaux et des témoignages d'affection. À l'exception de légers symptômes, je me porte bien et continue d’assurer mes fonctions à l’isolement, dans le strict respect du protocole sanitaire », a tweeté Jean Castex.

D'ailleurs, le même jour de sa contamination, le Premier ministre a tenu une réunion par visioconférence avec des élus de Guadeloupe et des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des outre-mer, Sébastien Lecornu, et de la Santé, Olivier Véran afin « d'exposer leur analyse de la situation » dans ce territoire d'outre-mer.

À noter que Jean Castex, qui a reçu deux doses de vaccin, n'avait jusqu’ici jamais été testé positif à la Covid-19, quoique son épouse avait contracté la maladie. Son tweet vient ainsi rassurer sur son état de santé.