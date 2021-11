Kim Kardashian attirée par l'énorme anatomie de Pete Davidson?

Kanye West oublié, Kim Kardashian, 41 ans, n’a d’yeux que pour son beau comédien de 28 ans, Pete Davidson dont le p*nis est vanté par Arine Grande.

Love story: Kim Kardashian et Pete Davidson comme des adolescents amoureux

L'adrénaline monte entre Kim Kardashian, la star de téléréalité, et son nouveau boyfriend Pete Davidson qui multiplie les sorties en couple. Les amoureux semblent être sur un petit nuage ! Les deux tourtereaux, eux, semblent vivre un début de relation idyllique. Ainsi, le dimanche 21 novembre 2021, les deux amoureux se sont offert un nouveau tête-à-tête des plus romantiques. Ils ont dîné au Giorgio Baldi, un restaurant italien de Santa Monica, en Californie.

Un rendez-vous dont les clichés font actuellement le tour de la toile. Et pour cause, comme l’ont repéré nos confrères du Daily Mail, un détail coquin a amusé les internautes. En effet, alors qu’il quittait le restaurant avec sa chère et tendre, le jeune homme est apparu avec… un suçon dans le cou ! Visiblement, les deux amoureux ne se sont pas ennuyés. D’ailleurs, ils affichaient tous deux de larges sourires.

De quoi confirmer un peu plus les rumeurs qui les entourent. Eh oui, si Kim Kardashian et Pete Davidson n’ont pas officialisé leur relation, leur histoire d’amour ne fait plus l’ombre d’un doute.

La star de télé-réalité s'est rapprochée du jeune homme après son apparition dans l'émission Saturday Night Live (dont Pete Davidson est un des comédiens stars), le 30 octobre dernier. Un peu plus de deux semaines après, soit le mercredi 16 novembre, Kim et sa mère Kris Jenner ont assisté à la soirée d'anniversaire de Pete.

Est-ce l’anatomie de Pete Davidson qui fait courir Kim ?

Du haut de ses 28 ans, Pete Davidson a déjà fait craquer plus d’une star. Il a effectivement été en couple avec Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor, mais aussi Ariana Grande… Malgré leur rupture, cette dernière a souvent vanté… l’énorme penis de son ex-fiancé. De quoi agacer le principal concerné qui déclarait sur scène : Pourquoi dit-elle à tout le monde que j’ai un énorme pénis ? Pour que toutes les filles qui voient ma b*** soient déçues, jusqu’à la fin de mes jours.

Elle estimait qu'après avoir dormi une nuit avec lui, elle a "été revigorée par l'énergie de la taille de sa virilité". Kim Kardashian fera-t-elle des révélations à son tour ?