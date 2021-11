Plainte contre Guillaume Soro: Son conseil dépose un recours en nullité

Dans l'affaire de la plainte portée contre sa personne par Michel Gbagbo, Guillaume Soro a été convoqué par Sabine Khéris, la juge d’instruction parisienne le mercredi 24 novembre 2021. Les avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne ont quant à eux déposé un recours en nullité, peut-on lire dans un communiqué.

L'affaire Guillaume Soro contre Michel Gbagbo connait un rebondissement

Dans un communiqué, les avocats de Guillaume Soro ont réagi après la convocation de leur client par Sabine Khéris, juge d'instruction française, dans l'affaire de la plainte déposée par Michel Gbagbo en juin 2012. Le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo accuse le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) et d'anciens commandants de zone d' "enlèvement, séquestration, traitement inhumain et dégradant" pendant la crise postélectorale de 2010-2011.

Pour rappel, après avoir été arrêté au Palais présidentiel en compagnie de son père Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, l'actuel député de Yopougon a été conduit à la prison de Bouna, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. "Je vous convoque pour procéder à votre première comparution, dans une information ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis d’une libération avant le 7e jour. Je vous invite à vous présenter le 24 novembre2021 à 15:00 à mon Cabinet Bureau I 13-31 - Ascenceur IGH-SUD au tribunal judiciaire de Paris - Parvis du Tribunal de Paris", a déclaré la juge Sabine Khéris.

Les avocats de Guillaume Soro ont réagi en déposant un recours en nullité. En effet, le conseil de l'ex-député de Ferké (nord) soutient que les faits dénoncés par Michel Gbagbo sont contestés et "la procédure s'inscrit en violation des règles de droit international coutumier, en particulier l'immunité de juridiction dont bénéficient les organes et représentants légaux de l'État pour les actes réalisés dans leurs fonctions". Ils donc déposé une requête en nullité pour l'annulation des ensembles des actes de procédures pris en violation de l'immunité de l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara.