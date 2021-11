Olivia Yacé subjugue un YouTuber philippin, la réaction des Lobognon

Olivia Yacé crève l'écran. C'est le moins que l'on puisse dire avec la communication à outrance que se livre Miss Côte d'Ivoire, pour sa campagne à MissWord2021. Un YouTuber philippin est tombé sous le charme de la reine de la beauté ivoirienne.

Olivia Yacé conquiert davantage de fans à travers le monde

Candidate à Miss Monde 2021, Olivia Yacé ne cesse de fourbir ses armes avec une communication tous azimuts afin de récolter le maximum de soutiens avant l'expédition de San Juan. Le 16 décembre 2021, se tiendra en effet la finale de MissWord2021 dans cette ville de Porto Rico. Aussi, Miss Côte d'Ivoire tend à impacter son entourage de par son aura et sa force de caractère.

C'est donc à juste titre que Didier Drogba, ancien capitaine des Éléphants, Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion, ainsi que de nombreux autres Ivoiriens ont certifié de leur soutien à l'ambassadrice de la beauté ivoirienne.

La communication a rebondi à mille lieues de la Côte d'Ivoire qu'un YouTuber philippin est quasiment tombé sous le charme de Miss Côte d'Ivoire à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la fille du Maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, présente ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. Le cacao, le chocolat, la Basilique, la danse du Zaouli, sans oublier l'emblématique Didier Drogba.

« La vidéo a fait des effets de waouwwww sur ce YouTuber. Beaucoup de retombées en vue. Bravo au réalisateur. Bon capteur d’images, excellent réalisateur », a réagi l'ancien ministre et ex-député Alain Lobognon. Et son épouse Amira Lobognon d'ajouter : « Merci infiniment pour le partage @edithbrou. Notre miss a su captiver le monde et vendre la Côte d'Ivoire », avant de lancer cette pique au gouvernement ivoirien : « Chose que notre ministère du tourisme est incapable de faire. Désolée si je choque, mais je suis juste sincère avec moi-même. On préfère vendre les voyages vers l’Europe. »