Côte d’Ivoire: Nommé au PDCI, David Mobio décline l’offre de Bédié

David Mobio ne semble pas emballé par sa récente nomination par Henri Konan Bédié au sein des instances dirigeantes du PDCI-RDA. Le journaliste présentateur à la RTI (Radio télévision ivoirienne) a décliné l’offre et préféré expliquer la situation à sa hiérarchie professionnelle avec qui il entend éviter tout quiproquo.

PDCI: « David Mobio n'a pas été reçu ni informé par le Président Bédié ni par le ministre Guikahue »

Le 17 novembre 2021, l’on apprenait les nominations de deux journalistes bien connus des médias ivoiriens, par Henri Konan Bédié au sein du PDCI-RDA, parti politique dont-il préside aux destinées. Ahoussou Kouassi Jean-Marie (JMK Ahoussou) et Mobio David étaient en effet nommés respectivement Responsable chargé du suivi des activités des instances et groupes du parti et de l’événementiel; et Responsable chargé de la presse audiovisuelle interne (PDCI TV, Radio PDCI).

« J’ai été nommé responsable chargé du suivi des instances, des Groupes du Parti et de l'événementiel au sein de la Grande Cellule de Coordination de la Communication du PDCI-RDA. En votre nom à tous, je voudrais publiquement ici même témoigner mon infinie gratitude et ma grande reconnaissance au Président Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA, pour la marque de confiance qu'il m'a toujours accordée. Je me rappelle qu'au sortir du congrès d'avril 2002, alors à peine âgé de 33 ans, il m'a fait entrer au sein des saints du PDCI-RDA en qualité d'assistant du SG adjoint chargé de la Communication. J'ai occupé cette fonction jusqu'en 2013. Aujourd'hui encore, il m'accorde sa confiance. Avec vos soutiens et autres bénédictions, je puis vous promettre que je ne décevrai pas », s’est réjoui JMK Ahoussou à l’opposé de David Mobio qui, lui, dénonce un vice de procédure le conduisant ainsi à refuser le poste à lui confié.

En effet, même s'il est réputé sympathisant du PDCI-RDA, David Gouedan Mobio n'aurait pas été nommé dans les règles de l'art comme un des membres chargés de l'animation du parti. Selon un de ses proches, le journaliste à la RTI n’aurait pas été reçu ni informé par le Président Bédié, ni par le ministre Guikahue dans le cadre de cette nomination. « David Mobio fait de la Consultance et donne des avis à des gens qui le contactent et le sollicitent ( qu'ils soient du PDCI ou d'un autre parti politique), lorsque cela n'est pas en contradiction avec les règles de la déontologique du métier de journaliste. Coopté en son temps comme conseiller et consultant dans l'ombre de feu Charles Koffi Diby et feu Gossio Marcel, David Mobio, bien que réputé sympathisant et militant du PDCI, a lui-même été candidat indépendant à des élections. David Mobio reste un consultant libre et indépendant ! Il n'a pas été consulté en vue d'être nommé dans la cellule communication », confie notre source.