Grogne au RHDP: Des jeunes écrivent à Ouattara et dénoncent des ministres

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, le mouvement dénommé Les Eveilleurs du RHDP, un groupe de jeunes militants déçus des cadres du parti, dénonce la "méchanceté et l'égoïsme" de ces derniers vis-à-vis des militants. Selon Les Eveilleurs du RHDP, les "lieutenants" du président Ouattara, ne sont que de vulgaires manipulateurs qui s' accaparent, pour la plupart, "des projets de vos jeunes, des idées de vos enfants et de leurs intelligences pour vous faire croire qu'ils sont à la hauteur". Ci-dessous, l'intégralité de la lettre ouverte.

Déçus des cadres, des jeunes du RHDP à Ouattara : "Nous militants et jeunes de notre parti sommes orphelins depuis le décès de vos 2 fils AGC et HAMBAK"

Excellence Monsieur le Président,

C'est déjà un honneur pour nous de prononcer votre nom et c'est encore plus qu'un honneur pour nous de vous rédiger ces quelques lignes afin de vous donner nos nouvelles, les nouvelles de vos militants, les nouvelles de vos enfants et soldats. Bien avant, permettez nous Excellence monsieur le président, de vous traduire toutes nos félicitations et surtout nos remerciements pour vos actions menées au quotidien pour une Côte d'Ivoire belle, rayonnante et solidaire pour l'épanouissement de votre population.

Excellence Monsieur le Président, chacune de vos actions nous rendent fiers d'avoir cru en vous trop tôt également de vous avoir fait confiance depuis les premières heures. Excellence Monsieur le Président, Cette lettre que nous vous adressons est la preuve que vous êtes l'unique force qui nous maintient au sein de cette famille RHDP, juste votre nom est une source de motivation pour nous afin de vous aider à relever tous les défis qui se présentent à vous sous la pluie et comme sous le soleil.

Cependant, Excellence monsieur le président, nous tenons à vous dire que certains de vos collaborateurs, Ministres qui se présentent comme des agneaux en face de vous sont en réalité des loups en face de nous vos militants. Excellence Monsieur le Président, vos collaborateurs et Ministres vous disent tout le temps : “ Avec les Militants, Tout va bien Excellence “. Monsieur le président, non et non, rien ne va, car ceux à qui vous donnez des instructions, ceux à qui vous partagez votre vision et ceux à qui vous partagez vos rêves sont dans l’ensemble des personnes méchantes, égoïstes, inaccessibles face à vos militants.

Excellence Monsieur le Président,

vous avez pu faire ce constat lors des dernières élections présidentielles avec la désobéissance civile de l'opposition que vos collaborateurs ne sont pas en réalité ce qu'ils vous font croire. Vos collaborateurs, Excellence monsieur le président, se comportent plus que le président que vous êtes, ils sont imbus de leur personne. La meilleure façon de faire fuir vos collaborateurs et Ministres, c'est de leur demander un soutien financier pour un projet ou un emploi, hélas, oui monsieur le président, vos collaborateurs ne supportent pas le simple ombre du militant, à la limite, ils en ont même la nausée.

Excellence Monsieur le Président,

nous militants et jeunes de notre parti sommes orphelins, nous le sommes depuis le décès de vos 2 fils AGC et HAMBAK, aujourd'hui, vous avez à vos côtés des personnes qui sont uniquement là pour le slogan “ Tout pour moi et ma famille, rien pour les autres “. Excellence Monsieur le Président, cette lettre n'est qu'un début, car nous vous adresserons chaque semaine une lettre pour dénoncer ce que nous fait vivre vos “ Lieutenants “ parce que au risque de nous le répéter vous êtes le seul et l'unique chef.

Excellence Monsieur le Président, réunissez en une occasion la jeunesse militante et vos collaborateurs et Ministres, et posez leur la question, à savoir ce qu'ils ont fait en 11 ans pour certains et en 5 ans pour d'autres... Certains ont su montrer aux militants qu’ils n’ont pas oublié que c’est grâce à eux qu’ils sont au pouvoir , par contre D’autres n'ont rien fait, ils s' accaparent en majorité des projets de vos jeunes, des idées de vos enfants et de leurs intelligences pour vous faire croire qu'ils sont à la hauteur, mais non, ce sont juste des manipulateurs.

Excellence Monsieur le Président, nous avons beaucoup à dire et à apporter comme informations sur nos réalités de vie, mais nous vous savons homme d'État et donc nous allons vous laisser répondre aux exigences de votre journée beaucoup chargée. Excellence Monsieur le Président, en cette lettre, recevez la voix des milliers de vos jeunes militants.

Veuillez agréer Excellence Monsieur le Président, nos salutations les plus respectueuses et sincères .

Les Éveilleurs du RHDP