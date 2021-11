Life Tv innove avec une nouvelle téléréalité 100% ivoirienne

Une nouvelle téléréalité intitulée ‘’Le djai‘’ sera bientôt diffusée sur la chaîne de télévision Life Tv.

Une nouvelle téléréalité bientôt sur Life TV

‘’ Le djai ‘’, tel est le titre de la téléréalité qui sera diffusée à partir du 27 novembre prochain sur la chaîne de télévision Life TV. L’information a été dévoilée, mercredi, lors d’une conférence de presse à Cocody. La téléréalité ‘’Le Djai‘’ est une production estampillée Life Tv de 12 épisodes, qui s’étendra sur une durée de diffusion de 10 semaines. Cette téléréalité met en lumière 16 jeunes gens qui devront s’affronter à travers des épreuves assez pénibles, en pleine forêt. Le vainqueur décrochera la cagnotte de 10 millions de Fcfa.

A en croire Fabrice Sawegnon, directeur général de Life TV, ‘’Le Djai‘’ s'inscrit dans la vision de son entreprise qui est d’inculquer à la jeunesse, des valeurs d’abnégation, de courage, de persévérance et d’esprit d’équipe. ''On essaie de montrer la réalité à la télé; on essaie de poser des programmes thématiques qui puissent aborder des sujets qui nous touchent tous (...) Là maintenant, on a un programme de challenge, d'aventure, de compétition (...) pour permettre à chaque jeune de se transcender et aussi de gagner un peu d'argent; ça peut aider de temps en temps'', a-t-il indiqué.

Le réalisateur, Michel Assanvo, a révélé que cette émission dont le premier épisode sera diffusé le 27 novembre, a été réalisée dans la région de Bouaké pendant 17 mois de tournage. Notons que les journalistes présents à cette conférence, ont eu la primeur de découvrir les deux premiers épisodes de cette téléréalité, et le moins que l’on puisse, c'est que cette production réalisée par des jeunes ivoiriens, n’a véritablement rien à envier aux téléréalités américaines ou françaises.