"Dubai Expo 2020": Patrick Achi dévoile les ambitions de la Côte d'Ivoire

Le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé l’engagement de la Côte d’Ivoire à poursuivre sa marche irréversible vers un futur plein d’espérance et de progrès, ce 25 novembre à l’ouverture de la Journée nationale dédiée à la Côte d’Ivoire à l’exposition universelle "Dubai Expo 2020", aux Émirats Arabes unis.

Dubai Expo 2020 : Patrick Achi vend la destination Côte d'Ivoire aux investisseurs émirati et internationaux

Devant la grandeur et le rayonnement des Émirats Arabes Unis, résultats d’un demi-siècle d’efforts, le chef du gouvernement ivoirien a dit toute son admiration pour le peuple Emirati, avant d’indiquer que la Côte d’Ivoire demeure engagée dans sa marche irréversible vers sa vision 2030, sous le leadership éclairé du Président de la République Alassane Ouattara, vers un futur plein d’espérance et de progrès.

Auréolée de bons résultats au plan économique, la Côte d’Ivoire continuera à jouer son rôle d’impulsion, d’inspiration et de stabilité pour le continent, a précisé le chef du gouvernement ivoirien. "C’est ce chemin que la Côte d’Ivoire veut bâtir, grâce à la somme des succès enregistrés depuis 10 ans, grâce aux investissements puissants de partenaires durables, grâce aux efforts farouches de 26 millions de patriotes, désireux de voir flotter leur oriflamme tricolore orange-blanc-vert et leurs progrès humains au sommet d’un continent plus stable, prospère et solidaire", a rappelé Patrick Achi.

Le Premier ministre a, au nom du Président de la République, dit sa gratitude aux plus hautes autorités des Émirats Arabes Unis pour leur accueil attentionné et leur engagement constant, avec les Commissaires de l’Exposition, à faire de la participation de la Côte d’Ivoire, à cette exposition universelle, un succès majeur. "De façon plus marquée encore, je veux les remercier pour ce que nos échanges approfondis, la mobilisation des investisseurs à notre Forum économique ou les accords de coopération que nous signerons tout à l’heure, dessinent pour nos deux pays : des projets, des progrès et avant tout, de l’amitié enracinée" a-t-il dit.

Le chef du Gouvernement a conclu ses propos en invitant la communauté d’investisseurs emiratis et internationaux à venir investir en Côte d’Ivoire, porte d’entrée et locomotive de l’UEMOA, également pays phare de la CEDEAO.

Source: CICG