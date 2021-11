Alain Lobognon : "La CAF veut vendre la CAN 2021 au Qatar"

La menace planerait-elle sur la tenue de la CAN 2021 au Cameroun ? Selon des informations, la CAF (Confédération africaine de football) a posé des inquiétudes quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations au pays de Paul Biya. Alain Lobognon, ancien ministre ivoirien des Sports, pense que la faitière du foot africain a plutôt une autre idée derrière la tête.

CAN 2021 : Alain Lobognon fait une révélation

Il y a du bruit autour de l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun. En effet, à en croire des médias camerounais, la CAF (Confédération africaine de football) aurait exprimé son inquiétude à propos de la Coupe d'Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

"Je suis navré de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du président et du secrétaire général de la CAF et du vice-président de la CAF. Les actes n’ont pas suivi les promesses. S’agissant du stade d’Olembe, sachez que si tout n’est pas réglé d’ici au 30 novembre 2021, le match d’ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d’ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le comité d’organisation, pour la CAF et pour le Cameroun", déclarait le courrier adressé au ministère camerounais de l'Intérieur.

Alain Lobognon a tenu à livrer son opinion autour de la CAN 2021. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ex-ministre des Sports d'Alassane Ouattara a clairement soutenu qu'il n'est "nul besoin d'être experts pour comprendre que la CAF veut vendre la CAN 2021 au Qatar".

Pour l'ancien député de Fresco, les inquiétudes exprimées par la CAF représentent une "belle passe en or au Qatar pour lui permettre d’essayer ses installations en attendant son mondial de football". Alain Lobognon avance même que plusieurs personnes "prient actuellement pour que le Qatar récupère l’organisation". "Il suffit de lire les prochains articles sur la CAN au Cameroun", justifie le conjoint d'Amira Lobognon.