Rap Ivoire: Didi B exprime son admiration pour Suspect 95

Invité sur le plateau de NCI en compagnie de ses compagnons du groupe Kiff no beat, Didi B a exprimé son admiration pour Suspect 95.

Didi B: ‘’ Suspect 95 fait un sans-faute‘’

En juillet 2020, le rappeur ivoirien, Suspect 95, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, a fait comprendre à Elow’n et à ses compagnons du groupe Kiff no beat, qu'il maitrisait au mieux les clashs. ‘’Je respecte beaucoup les Kiff no beat parce qu’ils se sont saignés pour le rap ivoirien. Ils se sont saignés; ils ont tout donné pour ce qu’on appelle le Rap Ivoire, et je leur dois du respect pour cela…‘’, a-t-il soutenu. Avant d’ajouter: ‘’Sinon si c’est une affaire de talent, si c’est une affaire de rap, chers membres des Kiff no beat, écoutez-moi très bien, qu’on place Suspect 95 et Kiff no beat pour un clash, je ne parle pas de Freestyle où chacun viendra expliquer où il a grandi, je dis clash. Il n’y a pas un seul d’entre vous qui peut se mettre devant moi. Tout showbiz connait ma bouche‘’, avait-il lâché.

Une pique à laquelle, les 5 loups du Rap ivoire n’avaient pas répondu. Un peu plus d’un an plus tard, Didi B a exprimé toute son admiration pour Suspect 95, reconnaissant qu’il n’a pas eu besoin de clasher le groupe Kiff no beat pour se faire un nom dans le Rap Ivoire. ‘’On se salue mais je ne le connais pas personnellement (…) Il rape bien; il maitrise son sujet. Pour le moment, il fait un sans-faute. Le respect qu’on a pour Suspect, c’est qu’il n’a pas eu besoin d’insulter Kiff no beat. Parce que tout le reste là, ils sont obligés d’insulter pour avancer. Franchement, lui il a tracé son chemin‘’, a confié Didi B sur le plateau de NCI.