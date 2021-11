Côte d'Ivoire: Les prix maxima du sucre, demeurent inchangés

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l’Industrie de Côte d'Ivoire, porte à la connaissance des opérateurs économiques et des populations que les prix maxima des différentes qualités de sucre, demeurent inchangés sur toute l’étendue du territoire et sont fixés comme indiqués dans le tableau joint au présent communiqué.

Côte d'Ivoire- prix maxima du sucre : Le ministre Souleymane Diarrassouba met en garde

En Côte d'Ivoire, les prix maxima des différentes qualités de sucre, restent inchangés. Souleymane Diarrasouba a donné l'information dans un communiqué publié, mercredi 24 novembre 2021.

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie invite à cet effet les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants au strict respect des prix maxima et tient à rassurer les populations de la prise de dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier du marché. Le non-respect des prix maxima expose les contrevenants à des sanctions prévues par la réglementation.