Evasion de Soul to Soul de la Maca ? Un pro-Soro explique son transfert

Soul to Soul croupit à la MACA depuis le retour manqué en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro, en décembre 2019. L'ancien chef du protocole de l'ex-chef PAN vient d'être transféré à la prison de Grand-Bassam. El-Hadj Mamadou Traoré croit en savoir les raisons.

Soul to Soul maintenu en prison pour sa « fidélité à Guillaume Soro »

23 décembre 2019, l'aéronef transportant Guillaume Soro à Abidjan a été dérouté vers Accra, avant de rebrousser chemin vers l'Europe. Dans la capitale économique ivoirienne, ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS) sont interpellés et écroués dans diverses prisons ivoiriennes. Le procès qui s'en est suivi, a consacré la condamnation de l'ancien Président de l'Assemblée nationale et ses proches à des peines allant de 17 mois à la perpétuité.

Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul est condamné à 20 ans d'emprisonnement et continue de croupir à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), contrairement à bon nombre de pro-Soro qui ont été élargis. L'on apprend par ailleurs que l'ancien chef du protocole de Soro Kigbafori Guillaume vient d'être transféré de la MACA à la prison de Grand-Bassam. El-Hadj Mamadou Traoré, un autre affidé de Soro, croit savoir qu'une suspicion lancée par un cyber activiste planait sur l'homme de main de l'ex-président du Parlement ivoirien.

À en croire l'ancien Directeur général de l'INFS, sa source indique que « Soul aurait réussi à mettre sous sa coupe tous les prisonniers, les gardes pénitentiaires de la prison, ainsi que le régisseur de cette prison ». Aussi, grâce à « ses connexions avec les prisonniers, les gardes pénitentiaires, il pourrait organiser une évasion massive à la MACA ». L'autre raison évoquée par le soroïste serait que son camarade de parti paye cash sa fidélité à leur leader Guillaume Soro, qui a maille à partir avec le pouvoir d'Abidjan.

« Soul To Soul est en prison parce que nos autorités connaissent sa force de frappe. Elles savent que Soul To Soul est l'homme de confiance, l'homme de mission de Guillaume Soro. Lui dehors, c'est comme si Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire », a confessé Mamadou Traoré.