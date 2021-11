En séjour à Porto Rico, ce qui arrive à Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire

Les choses commencent bien pour la belle Olivia Yacé, miss Côte d’Ivoire 2021, qui participe à la 70e édition du concours Miss Monde qui se tiendra à Porto Rico, le 16 décembre 2021.

Miss monde 2021: Les choses commencent bien pour Olivia Yacé

Sacrée miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé défendra les couleurs ivoiriennes à Miss monde 2021 à Porto Rico, le 16 décembre 2021. Cependant, le concours a débuté puisqu’un vote a été lancé debut novembre 2021, et la Miss qui récoltera le plus de votes, s’assurera une place en demi-finale. A cet effet, Olivia Yacé a reçu de nombreux soutiens dont celui de Didier Drogba qui a démandé aux Ivoiriens de voter massivement pour la belle Olivia Yacé.

« Bonsoir Miss Côte d’Ivoire, bonsoir Olivia Yacé. Tout d’abord, toutes mes félicitations pour ce titre de Miss Côte d’Ivoire. J’ai appris bien sûr que tu te lançais pour le concours de Miss Monde. J’ai appris ça avec beaucoup de fierté », a déclaré, dans une vidéo, l'ancien capitaine des Éléphants, avant de lancer cet appel : « J’espère et je compte sur toi. Toute la Côte d’Ivoire compte sur toi pour nous représenter. On a confiance en toi. On sait que tu iras loin. Et donc, j’invite tous les Ivoiriens de la Côte d’Ivoire, de la diaspora, tous tes fans à voter pour toi. Et reviens-nous avec cette couronne suprême. »

Actuellement en tête du vote sur les 103 candidates, Olivia Yacé est à Porto Rico. Ce vendredi, elle adressé ses remerciements à toutes les personnes qui la soutiennent. ‘’ De tout coeur, je remercie cette étonnante qualité de personnes qui me soutiennent et qui ont appelé le public à en faire autant. Je rends grâce à Dieu pour leur bonté à mon égard et je renouvelle à chacun des Ivoiriens d’ici et de la Diaspora, à chaque Africain d’ici et d’ailleurs, et à toutes ces personnes à travers le monde qui me soutiennent, toute la gratitude que j'éprouve pour chaque geste qui me pousse vers l'avant, petit ou grand... tout m'est précieux !‘’, a indiqué Olivia Yacé.

La Miss Côte d'Ivoire 2021 a ensuite posté une vidéo d’un évènement auquel elle a participé à Porto Rico et à l'occasion duquel elle a eu l’honneur de prendre la parole. ‘’À l'occasion du dîner de Thanksgiving offert par le comité Miss Monde 2021, j’ai eu l’honneur de prendre la parole au nom des personnes assises à ma table et de dire ce pourquoi j'étais reconnaissante. Je suis très chanceuse de pouvoir vivre cette aventure avec toutes ces belles femmes du monde entier‘’, a indiqué la belle Olivia Yacé.