Titrologie : "Soro accuse Abidjan et Paris de comploter contre lui"

La titrologie du samedi 27 novembre 2021 revient sur l'affaire Guillaume Kigbafori contre Michel Gbagbo. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, convoqué par la juge française Sabine Khéris, accuse le pouvoir d'Abidjan et celui de Paris de comploter contre lui.

Titrologie : Le camp Soro se dresse contre la juge Sabine Khéris

"Il ne sera pas question de laisser une juge française, militante politique, bafouer le droit", martèle le porte-parole de Guillaume Soro à la Une du journal Soir Info. Ce sujet est également évoqué dans la titrologie du quotidien Le Temps. "Soro accuse Abidjan et Paris de complote contre lui", écrit notre confrère.

On apprend également qu'au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), les juristes et les cyberactivistes dudit parti se bagarrent sur l'affaire du détournement de fonds au FER (Fonds d'entretien routier). L'information est confirmée par Le Temps.

La titrologie est également marquée par la mort d'une jeune étudiante de Bouaké. Elle avait disparu avant que son corps ne soit retrouvé sans vie.