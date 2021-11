Yopougon: La mort de Lynne Ester, écolière de 9 ans, secoue la toile

La petite Kassy Ama Lynne Ester, 9 ans, a été retrouvée pendue d’une cravate, le mardi 23 novembre 2021, dans la maison familiale où vit son père avec la nouvelle femme de ce dernier.

Vive émotion après le supposé suicide de Lynne Ester à l’aide d’une cravate

De quoi est morte exactement la petite Lynne Ester? Le décès de cette élève de CM2 crée l’émoi sur la toile depuis quelques heures en Côte d'Ivoire.

Vendredi après-midi, comme une traînée de poudre, une photo présentée comme une écolière du nom de Kassy Ama Lynne Ester a fait le tour des réseaux sociaux. Sur la photo, on pouvait aisément apercevoir une gamine aux cheveux courts dans un haut rouge porté sur un jean bleu, une main posée à la hanche et le visage arborant un léger sourire.

Le cliché qui a été repris et partagé des centaines de fois sur la toile, était accompagné d’un témoignage émouvant décrivant les circonstances de la mort de cette élève qui vivait avec son père dans la commune de Yopougon, ce dernier étant séparé de sa mère.

" La petite Kassy Ama Lynne Ester âgée de 9 ans et est en classe de Cm2. Ce Mardi 23 Nov 2021, la petite après avoir suivi les cours du mardi est rentrée à la maison pour le déjeuner. Les deux parents étant séparés, elle vit désormais chez son papa enseignant et ce dernier n'a jamais voulu que sa mère biologique vienne la voir chez lui à la maison. Donc par moment c'est à la sicogi qu'il organise la rencontre pour que cette dernière voit sa fille, before une parenthèse. La petite après avoir fini de manger d'après son papa, est rentrée dans la chambre. Quelques instants après, on appelle sa mère génitrice pour lui dire que sa fille de 9 ans s'est pendue de surcroît avec une cravate. Aucun signe de pendaison sur la victime”, lit-on sur l’ensemble des posts.

“Lynne est morte de quoi réellement? Une fillette de 9 ans peut-elle se pendre de la sorte? Même si c'était le cas, c'est que la fillette est véritablement maltraitée à la maison. Alors que justice soit rendue au nom de la loi”, explique-t-on.

Comme on le voit, si pour le père de Lynne Ester, sa fille de 9 ans s’est ôté la vie par pendaison à l’aide d’une cravate, pour de nombreux internautes qui ont appris vendredi, le décès de l'écolière sur les réseaux sociaux, il s’agit bel et bien d’un crime crapuleux”. Mais qui en sont les auteurs?

Nous y reviendrons.